Назван диктатор «Тотального диктанта»-2023 в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Как стало известно НГС, Хелависа прочитает текст для участников диктанта в одной из аудиторий НГУ. В здании вуза всего их будет три, а по городу откроют около 80 площадок.
Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, что ожидают в 2023 году 500 человек. Это включая и тех, кто будет участвовать в онлайн формате.
Напомним, «Тотальный диктант» - это образовательная акция, которую проводят с целью проверить знания на родном языке. В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель из Владивостока Василий Авченко.