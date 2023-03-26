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Published Сегодня, 04:46

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Updated Сегодня, 07:52

Назван диктатор «Тотального диктанта»-2023 в Новосибирске

26 марта 2023, 04:46
Фото: 1MI
Стало известно, кто станет диктатором «Тотального диктанта» в Новосибирске

В Новосибирске «Тотальный диктант» прочитает солистка группы «Мельница»

Диктатором «Тотального диктанта» в Новосибирске станет солистка группы «Мельница» Хелависа. Просветительская акция пройдет 8 апреля на нескольких площадках города.

Как стало известно НГС, Хелависа прочитает текст для участников диктанта в одной из аудиторий НГУ. В здании вуза всего их будет три, а по городу откроют около 80 площадок.

Организаторы «Тотального диктанта» рассказали, что ожидают в 2023 году 500 человек. Это включая и тех, кто будет участвовать в онлайн формате.

Напомним, «Тотальный диктант» - это образовательная акция, которую проводят с целью проверить знания на родном языке. В этом году автором «Тотального диктанта» стал писатель из Владивостока Василий Авченко.

Назван автор «Тотального диктанта-2023» в Новосибирске
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#Алина Шефер#Тотальный диктант#Культура#Новосибирск#Новосибирская область
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