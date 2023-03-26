Названы самые грязные районы Новосибирска - мнение эко-депутата Украинцева

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
По мнению эко-эксперта, сейчас серьезно загрязнена атмосфера в частях Октябрьского и Дзержинского районов, которые прилегают к «Гусинобродской» свалке. Аналогичная ситуация наблюдается в Кировском районе из-за несанкционированного полигона «Левобережный».
«Это настоящие зоны экологического бедствия. Ситуация с полигонами в Новосибирске не меняется годами. Мусор продолжает гореть и разносить зловонье по жилмассивам. Люди дышат этими испарениями и страдают», - отметил депутат Игорь Украинцев.
Со слов эксперта, неблагоприятный фон замечен в Центральном и Железнодорожном районах. Из-за бесконечных пробок воздух там пропитан выхлопными газами.
«Также экология страдает на участках, примыкающих к площади Энергетиков, Труда. Из-за строительства четвертого моста пробки там круглосуточно, воздух испорчен автомобилями», - пояснил специалист.
Но наибольшая концентрация вредных примесей зафиксирована на территориях частного сектора в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах. Игорь Украинцев уверен, что виной всему негазифицированные дома, которые отапливают жители углем.