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Published Сегодня, 03:53

Modified Сегодня, 03:55

Updated Сегодня, 03:55

Названы самые грязные районы Новосибирска - мнение эко-депутата Украинцева

26 марта 2023, 03:53
Фото: Павел Мирошников / Павел Мирошников/ВК
Эксперт назвал самые загрязненные районы Новосибирска

Депутат Украинцев назвал самые грязные районы Новосибирска

Новосибирский депутат Игорь Украинцев назвал самые грязные районы мегаполиса. Он также перечислил источники загрязнений в беседе с Atas.info.

По мнению эко-эксперта, сейчас серьезно загрязнена атмосфера в частях Октябрьского и Дзержинского районов, которые прилегают к «Гусинобродской» свалке. Аналогичная ситуация наблюдается в Кировском районе из-за несанкционированного полигона «Левобережный».

«Это настоящие зоны экологического бедствия. Ситуация с полигонами в Новосибирске не меняется годами. Мусор продолжает гореть и разносить зловонье по жилмассивам. Люди дышат этими испарениями и страдают», - отметил депутат Игорь Украинцев.

Со слов эксперта, неблагоприятный фон замечен в Центральном и Железнодорожном районах. Из-за бесконечных пробок воздух там пропитан выхлопными газами.

«Также экология страдает на участках, примыкающих к площади Энергетиков, Труда. Из-за строительства четвертого моста пробки там круглосуточно, воздух испорчен автомобилями», - пояснил специалист.

Но наибольшая концентрация вредных примесей зафиксирована на территориях частного сектора в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах. Игорь Украинцев уверен, что виной всему негазифицированные дома, которые отапливают жители углем.

#Алина Шефер#Город#Загрязнение#Воздух#Новосибирск#Новосибирская область
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