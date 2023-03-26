Названы самые грязные районы Новосибирска - мнение эко-депутата Украинцева

По мнению эко-эксперта, сейчас серьезно загрязнена атмосфера в частях Октябрьского и Дзержинского районов, которые прилегают к «Гусинобродской» свалке. Аналогичная ситуация наблюдается в Кировском районе из-за несанкционированного полигона «Левобережный».