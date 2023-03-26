Названы самые грязные районы Новосибирской области

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
По мнению эксперта, плохая экологическая обстановка сейчас в Татарском районе. Всему виной несанкционированная свалка, которая, как и «Левобережная», регулярно горит.
«Аналогичная ситуация в нашем регионе наблюдается под Куйбышевом. Однако недавно все же появился свет в конце тоннеля. Власти приняли решение создать там современные полигоны. Процесс уже начат, проект получил финансирование. Теперь мы видим перспективы преодоления мусорного кризиса», - рассказал депутат Украинцев.
Также по мнению эксперта, атмосфера серьезно загрязнена в Искитимском районе. Многие годы жители деревень дышат угольной пылью от разрезов «Сибантрацита».
«Перенос углепогрузочной станции вдаль от поселка Линево так и не состоялся. Перспективы улучшения ситуации в Искитимском районе туманны. Скоро появится второй угольный разрез «Богатырь» через дорогу от Чуйского тракта. Нам остается только надеяться, что они учтут ошибки «Сибантрацита» и сделают более "зеленое" предприятие», - отметил эксперт.
Игорь Украинцев напомнил, что недавно с командой общественников добился ликвидации свалки рядом с деревней Завьялово под Искитимом. Теперь осталось только ждать, когда природа залечит этот раненый уголок леса.