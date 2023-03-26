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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Названы самые грязные районы Новосибирской области

26 марта 2023, 10:22
Фото: Павел Мирошников
Самые грязные районы - мнение депутата из Новосибирска
Эко-депутат Игорь Украинцев из Новосибирска назвал самые загрязненные города и районы региона. Они страдают от угольных разрезов и свалок.

По мнению эксперта, плохая экологическая обстановка сейчас в Татарском районе. Всему виной несанкционированная свалка, которая, как и «Левобережная», регулярно горит.

«Аналогичная ситуация в нашем регионе наблюдается под Куйбышевом. Однако недавно все же появился свет в конце тоннеля. Власти приняли решение создать там современные полигоны. Процесс уже начат, проект получил финансирование. Теперь мы видим перспективы преодоления мусорного кризиса», - рассказал депутат Украинцев.

 

Названы самые грязные районы Новосибирска - мнение эко-депутата Украинцева
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Также по мнению эксперта, атмосфера серьезно загрязнена в Искитимском районе. Многие годы жители деревень дышат угольной пылью от разрезов «Сибантрацита».

«Перенос углепогрузочной станции вдаль от поселка Линево так и не состоялся. Перспективы улучшения ситуации в Искитимском районе туманны. Скоро появится второй угольный разрез «Богатырь» через дорогу от Чуйского тракта. Нам остается только надеяться, что они учтут ошибки «Сибантрацита» и сделают более "зеленое" предприятие», - отметил эксперт.

Игорь Украинцев напомнил, что недавно с командой общественников добился ликвидации свалки рядом с деревней Завьялово под Искитимом. Теперь осталось только ждать, когда природа залечит этот раненый уголок леса.

#Алина Шефер#Экология#Загрязнение воздуха#Загрязнение#Новосибирск#Новосибирская область
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