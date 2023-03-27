Концерт Меладзе в новосибирском ДКЖ не состоится

Однако после проведенного расследования журналистам опровергли информацию и заявили, что мероприятия не состоятся. В новосибирском Дворце культуры железнодорожников сообщили об отмене концерта, при этом мероприятие изначально было заявлено еще в марте. Представители кемеровской «Арены» заявили об ошибке, поскольку концерт изначально не планировался, а в «Титов-Арене» Барнаула отреагировали весьма эмоционально: «Он запрещен! Его у нас никогда не будет».