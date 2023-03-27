Концерт Меладзе в новосибирском ДКЖ не состоится

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:02
Updated Сегодня, 09:02
Как сообщает издание «Сибкрай», артист должен был дать сразу три апрельских шоу в Кемерове, Барнауле и Новосибирске. На это уже обратил внимание заместитель председателя Московской городской думы Андрей Медведев. Согласно данным сайта ROLLD, концерты были запланированы на 27, 29 и 30 апреля.
Однако после проведенного расследования журналистам опровергли информацию и заявили, что мероприятия не состоятся. В новосибирском Дворце культуры железнодорожников сообщили об отмене концерта, при этом мероприятие изначально было заявлено еще в марте. Представители кемеровской «Арены» заявили об ошибке, поскольку концерт изначально не планировался, а в «Титов-Арене» Барнаула отреагировали весьма эмоционально: «Он запрещен! Его у нас никогда не будет».
Певец Валерий Меладзе стал персоной нон-грата после публичного осуждения специальной военной операции на Украине и отъезда из страны. В январе нынешнего года в интернете появилось видео корпоратива в Дубае, на котором артист мог произносить популярный среди украинских националистов радикальный лозунг. Недавно в СМИ появилась информация, что из-за скандальной выходки музыканту могут присвоить статус иностранного агента.
Напомним, что в Новосибирске потребовали отменить концерт популярного певца Филиппа Киркорова. На этом настояли члены совета по защите общественной нравственности.