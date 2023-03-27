Познавшего дзен новосибирского кондуктора с пивом уволили с работы

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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«Руководством МКП «ГЭТ» проведено служебное разбирательство. Кондуктор Ложкин В. С. [….] уволен», - рассказали в мэрии города Новосибирска.
Также провинившегося работника лишили премии за март. Из-за проступка размер премиальных снижен на 100%. Другие подробности не сообщаются.
Мужчина стал героем социальных сетей благодаря посту, опубликованному в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем описано, как работник сидел и распивал пиво, не обращая внимания на пассажиров. Многие ехидно подметили, что кондуктор «познал дзен».
Напомним, что жители «Европейского берега» активно протестуют против запуска троллейбусов в жилмассив. По их мнению, это приведет к загруженности транспортного трафика.