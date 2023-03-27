Познавшего дзен новосибирского кондуктора с пивом уволили с работы

Мужчина стал героем социальных сетей благодаря посту, опубликованному в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем описано, как работник сидел и распивал пиво, не обращая внимания на пассажиров. Многие ехидно подметили, что кондуктор «познал дзен».