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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

Познавшего дзен новосибирского кондуктора с пивом уволили с работы

27 марта 2023, 07:57
Фото: 1MI
Кондуктора уволили за распитие пива
Прославившийся в социальных сетях кондуктор троллейбусного маршрута №23 в Новосибирске лишился работы. Причиной стало распитие спиртных напитков на рабочем месте. Об этом сообщили в городской администрации.
«Руководством МКП «ГЭТ» проведено служебное разбирательство. Кондуктор Ложкин В. С. [….] уволен», - рассказали в мэрии города Новосибирска.

Также провинившегося работника лишили премии за март. Из-за проступка размер премиальных снижен на 100%. Другие подробности не сообщаются.

Мужчина стал героем социальных сетей благодаря посту, опубликованному в телеграм-канале «АСТ-54 Black». В нем описано, как работник сидел и распивал пиво, не обращая внимания на пассажиров. Многие ехидно подметили, что кондуктор «познал дзен».

Напомним, что жители «Европейского берега» активно протестуют против запуска троллейбусов в жилмассив. По их мнению, это приведет к загруженности транспортного трафика.

Новосибирцы выступили против движения троллейбусов по ул. Владимира Заровного
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#Александр Ляхов#Транспорт#Новосибирск#Соцсети#Троллейбус#Алкоголь#Пиво#Мэрия Новосибирска
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