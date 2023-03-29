Также 1 апреля вырастут пенсии у тех, чьи выплаты были привязаны к социальной пенсии - это пострадавшие от техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, инвалиды ВОВ, дети военнослужащих, погибших во время несения службы по призыву.