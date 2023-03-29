Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
«Увеличение пенсий 1 апреля 2023 года коснется 79,8 тысяч пенсионеров нашего региона, из которых 76,7 тысяч — получатели социальных пенсий», сообщили в пресс-службе СФР по Новосибирской области.
Повышение социальных пенсий проводится каждый год 1 апреля, но в прошлом году из-за высокой инфляции социальные пенсии повысили 1 июня на 10%. Кто получит в апреле 2023 года повышенную пенсию:
По запросу atas.info Социальный фонд по Новосибирской области предоставил новые размеры социальных пенсий с 1 апреля 2023 года. Размер социальной пенсии отличается в зависимости от категории получателя. После индексации размер социальных пенсий составит:
инвалидам I группы; инвалидам с детства II группы; детям, потерявшим обоих родителей (круглым сиротам, в том числе детям умершей одинокой матери) — 17 168,08 руб.
Также 1 апреля вырастут пенсии у тех, чьи выплаты были привязаны к социальной пенсии - это пострадавшие от техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, инвалиды ВОВ, дети военнослужащих, погибших во время несения службы по призыву.
Индексация социальных пенсий 1 апреля будет проведена автоматически, за изменением размера пенсии не нужно никуда обращаться. Также существует ряд выплат, которые Социальный фонд начисляет автоматически без обращения.