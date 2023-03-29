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79,8 тысяч пенсионеров Новосибирской области получат прибавку к пенсии с 1 апреля

29 марта 2023, 08:17
Фото: 1MI
С 1 апреля в Новосибирской области 79,8 тысяч пенсионеров получат повышенные на 3,3% пенсии.
Социальные пенсии получают дети, потерявшие одного или двух родителей, инвалиды и пожилые люди, не накопившие достаточного подтвержденного стажа для страховой пенсии. Новые суммы пенсий, увеличенных на 3,3%, назвал СФР по Новосибирской области.

«Увеличение пенсий 1 апреля 2023 года коснется 79,8 тысяч пенсионеров нашего региона, из которых 76,7 тысяч — получатели социальных пенсий», сообщили в пресс-службе СФР по Новосибирской области.

Повышение социальных пенсий проводится каждый год 1 апреля, но в прошлом году из-за высокой инфляции социальные пенсии повысили 1 июня на 10%. Кто получит в апреле 2023 года повышенную пенсию:

  • инвалиды.
  • дети, потерявшие одного или двух родителей, а также не имеющие родителей.
  • пенсионеры, не накопившие достаточного для страховой пенсии стажа.
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По запросу atas.info Социальный фонд по Новосибирской области предоставил новые размеры социальных пенсий с 1 апреля 2023 года. Размер социальной пенсии отличается в зависимости от категории получателя. После индексации размер социальных пенсий составит:

  • инвалидам с детства I группы и детей-инвалидов — 20 601, 41 руб.

  • инвалидам I группы; инвалидам с детства II группы; детям, потерявшим обоих родителей (круглым сиротам, в том числе детям умершей одинокой матери) — 17 168,08 руб.

  • инвалидам II группы, детям, потерявшим одного из родителей, а также пенсионерам по старости — 8583,99 рублей в месяц;
  • инвалидам III группы — 7296,46 рублей в месяц.

Также 1 апреля вырастут пенсии у тех, чьи выплаты были привязаны к социальной пенсии - это пострадавшие от техногенных катастроф, жители блокадного Ленинграда, инвалиды ВОВ, дети военнослужащих, погибших во время несения службы по призыву.

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Индексация социальных пенсий 1 апреля будет проведена автоматически, за изменением размера пенсии не нужно никуда обращаться. Также существует ряд выплат, которые Социальный фонд начисляет автоматически без обращения.

#Ольга Храмушкина#Пенсия#Выплаты#Пенсионеры#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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