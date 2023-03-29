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Posted Сегодня, 04:06

Published Сегодня, 04:06

Modified Сегодня, 04:20

Updated Сегодня, 04:20

Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности

29 марта 2023, 04:06
Фото: АСТ-54/ВК
Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске

В Новосибирске произошло массовое ДТП с 4 машинами на Бердском шоссе

Массовое ДТП произошло утро 29 марта на Бердском шоссе в Новосибирске. Там столкнулись четыре автомобиля и спровоцировали огромную пробку.

Как рассказали очевидцы, авария случилась недалеко от «Вшивой горки». На скорости протаранили друг друга по цепочке три легковушки, потом они задели контейнеровоз. От удара последнюю машину занесло в кювет.

«Дикая пробка сейчас в сторону Бердска. Стоим 1,5 часа, все кричат вокруг, на дороге стекла и детали от машин. Затор от Ботсада до Парка Победы. На месте уже работают ДПСники», - пояснили водители Atas.info.
Фото: 2ГИС

На данный момент сведений о жертвах нет. В ГИБДД уточнили, что пострадал водитель контейнеровоза. Его увезли в больницу.

Движение до сих пор заблокировано на Бердском шоссе, у людей даже нет возможности объехать аварийный участок.

#Алина Шефер#ДТП#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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