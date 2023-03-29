Массовое ДТП на Бердском шоссе в Новосибирске - что сейчас происходит, подробности

Posted Сегодня, 04:06
Published Сегодня, 04:06
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
Как рассказали очевидцы, авария случилась недалеко от «Вшивой горки». На скорости протаранили друг друга по цепочке три легковушки, потом они задели контейнеровоз. От удара последнюю машину занесло в кювет.
«Дикая пробка сейчас в сторону Бердска. Стоим 1,5 часа, все кричат вокруг, на дороге стекла и детали от машин. Затор от Ботсада до Парка Победы. На месте уже работают ДПСники», - пояснили водители Atas.info.
На данный момент сведений о жертвах нет. В ГИБДД уточнили, что пострадал водитель контейнеровоза. Его увезли в больницу.
Движение до сих пор заблокировано на Бердском шоссе, у людей даже нет возможности объехать аварийный участок.