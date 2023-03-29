Первые участники СВО получили помощь в рамках проекта «Реабилитационный сертификат»

«Мы будем стараться откликнуться всем, чем можем, чтобы помочь вам и вашим родным, – обратился к собравшимся Андрей Травников. – Сейчас нам очень важно, чтобы все участники СВО, их родные и близкие узнали, что у нас с 1 марта начала работать региональная программа социально-медицинской реабилитации для военнослужащих. Важно, чтобы для участия в ней заявились все, кому это необходимо, чтобы мы могли своевременно спланировать реабилитацию. Для этого нам нужна обратная связь от вас, первых участников программы. От того, как мы с вами её настроим, будет зависеть, как она заработает. Для каждого, кому необходима помощь, будет подобран свой, индивидуальный пакет мер поддержки», – подчеркнул Губернатор.