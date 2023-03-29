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Published Сегодня, 03:36

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Updated Сегодня, 03:39

Стриптизер из Новосибирска Горячий Olegas рассказал о своих заработках

29 марта 2023, 03:36
Фото: Сиб.фм
Новосибирец рассказал о работе в стриптизе
Житель Новосибирска Олег 7 лет работает стриптизером под псевдонимом Горячий Olegas. Он рассказал, какой заработок ему приносит эта профессия.

Раньше 38-летний мужчина работал фитнес-тренером и учителем физкультуры. Однажды его заметил артист стрип-шоу и пригласил на уроки хореографии. Его взяли в команду - так Олег и начал карьеру в стриптизе.

В беседе с Сиб.фм сибиряк рассказал, что он танцует в клубах, кафе и ресторанах, а иногда выполняет частные заказы. В месяц у него бывает по 20 выступлений, за один платят по 5-7 тысяч рублей.

По словам Олега, в гардеробе у него около десяти сценических костюмов, но чаще его просят станцевать в нарядах полицейского и курьера.

Парень отмечает, что следит за своей фигурой, занимается спортом. Стриптиз помогает ему выглядеть молодо.  

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Стриптиз#Танцор
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