Стриптизер из Новосибирска Горячий Olegas рассказал о своих заработках

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
Раньше 38-летний мужчина работал фитнес-тренером и учителем физкультуры. Однажды его заметил артист стрип-шоу и пригласил на уроки хореографии. Его взяли в команду - так Олег и начал карьеру в стриптизе.
В беседе с Сиб.фм сибиряк рассказал, что он танцует в клубах, кафе и ресторанах, а иногда выполняет частные заказы. В месяц у него бывает по 20 выступлений, за один платят по 5-7 тысяч рублей.
По словам Олега, в гардеробе у него около десяти сценических костюмов, но чаще его просят станцевать в нарядах полицейского и курьера.
Парень отмечает, что следит за своей фигурой, занимается спортом. Стриптиз помогает ему выглядеть молодо.