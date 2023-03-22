Названы размеры, до которых новосибирские врачи могут увеличить мужской член

По словам врача, существует много видов мужской интимной пластики, но большей популярностью пользуется именно операция по удлинению пениса. Зачастую ее проводят мужчинам с микропенисом (скрытый половой член), или тем, у кого размер пениса менее 12 см в состоянии эрекции.