Названы размеры, до которых новосибирские врачи могут увеличить мужской член

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
По словам врача, существует много видов мужской интимной пластики, но большей популярностью пользуется именно операция по удлинению пениса. Зачастую ее проводят мужчинам с микропенисом (скрытый половой член), или тем, у кого размер пениса менее 12 см в состоянии эрекции.
«Мужчины обращаются к специалистам, что добиться эстетичного внешнего вида пениса или наладить сексуальную жизнь. Многие также предпочитают делать лифтинг, чтобы выровнять форму члена или увеличить его толщину. Под кожу полового органа вводят филлеры, они дают длительный эффект», - пояснила медицинский директор новосибирской сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.
Со слов специалистов, некоторые мужчины прибегают к более действенному методу удлинения пениса – хирургии. В этом случае можно увеличить член на 4-5 см. Все ограничено тканями органа.
Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказывала о популярности у женщин процедуры по увеличению точки G.