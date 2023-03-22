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Posted Сегодня, 04:26

Published Сегодня, 04:26

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Названы размеры, до которых новосибирские врачи могут увеличить мужской член

22 марта 2023, 04:26
Фото: pixabay
Новосибирцы начали активнее увеличивать член филлерами

В Новосибирске мужчины начали активнее увеличивать член филлерами

Процедура по увеличению полового члена начала обретать популярность в Новосибирске. До каких размеров мужчинам удлиняют пенис и какими способами, рассказала Atas.info доктор медицинских наук Татьяна Овсянникова.

По словам врача, существует много видов мужской интимной пластики, но большей популярностью пользуется именно операция по удлинению пениса. Зачастую ее проводят мужчинам с микропенисом (скрытый половой член), или тем, у кого размер пениса менее 12 см в состоянии эрекции.

«Мужчины обращаются к специалистам, что добиться эстетичного внешнего вида пениса или наладить сексуальную жизнь. Многие также предпочитают делать лифтинг, чтобы выровнять форму члена или увеличить его толщину. Под кожу полового органа вводят филлеры, они дают длительный эффект», - пояснила медицинский директор новосибирской сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Татьяна Овсянникова.

Со слов специалистов, некоторые мужчины прибегают к более действенному методу удлинения пениса – хирургии. В этом случае можно увеличить член на 4-5 см. Все ограничено тканями органа.

Напомним, ранее врач из Новосибирска рассказывала о популярности у женщин процедуры по увеличению точки G.

«Сделает сексуальнее»: жительницы Новосибирска массово увеличивают точку G
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#Операция#Секс#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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