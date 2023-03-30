В Новосибирске врачи спасли пенсионера с «электрическим штормом» в сердце

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По словам медиков, при «электрическом шторме» у пациента фактически постоянно останавливается сердце. Это такое проявление тяжелой аритмии после перенесенного инфаркта миокарда.
С этим редким недугом в клинику по скорой попал в марте 65-летний новосибирец. Мужчину приходилось раз за разом реанимировать, потом ему имплантировали дефибриллятор в сердце.
«Пациент испытывал огромный стресс. К тому же каждый разряд дефибриллятора истощал его сердце. Нужно было срочно остановить "шторм". Тогда решили провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации. В сердце ввели катетер, чтобы выявить очаги, которые провоцировали приступы, и постепенно каждый уничтожали», - рассказал врач клиники Мешалкина Виталий Шабанов.
Специалисты отметили, что подобную операцию в новосибирской клинике проводили во второй раз. Первая была в 2022 году. Пациента уже выписали из больницы, больше приступы его не мучали.