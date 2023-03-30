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Published Сегодня, 08:19

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Updated Сегодня, 08:21

В Новосибирске врачи спасли пенсионера с «электрическим штормом» в сердце

30 марта 2023, 08:19
Фото: клиника им. Мешалкина
Врачи в Новосибирске спасли мужчину с «электрическим штормом» в сердце
Врачи клиники Мешалкина в Новосибирске спасли мужчину с «электрическим штормом» в сердце. Об этом сообщили в учреждении.

По словам медиков, при «электрическом шторме» у пациента фактически постоянно останавливается сердце. Это такое проявление тяжелой аритмии после перенесенного инфаркта миокарда.

С этим редким недугом в клинику по скорой попал в марте 65-летний новосибирец. Мужчину приходилось раз за разом реанимировать, потом ему имплантировали дефибриллятор в сердце.

«Пациент испытывал огромный стресс. К тому же каждый разряд дефибриллятора истощал его сердце. Нужно было срочно остановить "шторм". Тогда решили провести хирургическое лечение аритмии методом радиочастотной аблации. В сердце ввели катетер, чтобы выявить очаги, которые провоцировали приступы, и постепенно каждый уничтожали», - рассказал врач клиники Мешалкина Виталий Шабанов.

Специалисты отметили, что подобную операцию в новосибирской клинике проводили во второй раз. Первая была в 2022 году. Пациента уже выписали из больницы, больше приступы его не мучали.

#Алина Шефер#Клиника#Операция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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