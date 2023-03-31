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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

«Убил» девочку: скорая опоздала на жуткое ДТП из-за лихача на Infiniti в Новосибирске

31 марта 2023, 07:09
Фото: 1MI
Гонщик не пропустил скорую и они не успели спасти ребенка в ДТП
Правоохранители ищут водителя Infiniti, который не уступил дорогу карете скорой помощи, спешившей на место жесткого ДТП в Новосибирске. Его могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, жуткая авария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Легковушка на скорости врезалась в фуру. В салоне находились двое детей и мужчина. К ним на помощь спешила скорая.

Мужчина и двое детей пострадали в ДТП с фурой в Новосибирске
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Один из очевидцев заметил, что автомобиль медиков не пропустил вовремя водитель Infiniti. Позже стало известно, что пострадавшую в ДТП 14-летнюю девочку спасти не успели – она погибла.

«Время шло на минуты, дети очень сильно пострадали. Все закончилось трагично из-за того, что скорую задержали в пути. Таких людей надо очень крупно штрафовать», - высказался свидетель Антон Шавелев.

На сообщение очевидцы сразу же отреагировали правоохранители. Они начали искать водителя-нарушителя.

«Сейчас устанавливают личность водителя иномарки. Его могут привлечь к административной ответственности», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

 

#Алина Шефер#ДТП#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети
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