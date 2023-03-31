«Убил» девочку: скорая опоздала на жуткое ДТП из-за лихача на Infiniti в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Напомним, жуткая авария произошла вечером 29 марта на Гусинобродском шоссе. Легковушка на скорости врезалась в фуру. В салоне находились двое детей и мужчина. К ним на помощь спешила скорая.
Один из очевидцев заметил, что автомобиль медиков не пропустил вовремя водитель Infiniti. Позже стало известно, что пострадавшую в ДТП 14-летнюю девочку спасти не успели – она погибла.
«Время шло на минуты, дети очень сильно пострадали. Все закончилось трагично из-за того, что скорую задержали в пути. Таких людей надо очень крупно штрафовать», - высказался свидетель Антон Шавелев.
На сообщение очевидцы сразу же отреагировали правоохранители. Они начали искать водителя-нарушителя.
«Сейчас устанавливают личность водителя иномарки. Его могут привлечь к административной ответственности», - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.