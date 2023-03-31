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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В центре Новосибирска автомобиль столкнулся с трамваем

31 марта 2023, 13:15
Фото: ВК / АСТ-54
Автомобиль умудрился столкнуться с трамваем

В Новосибирске автомобиль столкнулся с трамваем

В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись автомобиль и трамвай. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
«На пересечении улиц Мичурина и Достоевского столкнулись трамвай №13 и серебристый седан Hyundai Solaris», - указано в соответствующем посте.

По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Авария уже привлекла внимание новосибирцев. «Это же надо было умудриться на встречке еще и трамвай найти», - удивился Алексей Юдин. «Вдруг откуда ни возьмись появился 13-й трамвай», - сыроинизировал Алексей Терентьев. «Понакупают себе трамваев и ездят как хотят», - поддержал его Виталий Чегошев.

Напомним, что вчера на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. Женщина погибла на месте.

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 71-летнюю бабушку
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#Новосибирск#Происшествия#ДТП#Соцсети#Авария#Троллейбус
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