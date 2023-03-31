В центре Новосибирска автомобиль столкнулся с трамваем

Авария уже привлекла внимание новосибирцев. «Это же надо было умудриться на встречке еще и трамвай найти», - удивился Алексей Юдин. «Вдруг откуда ни возьмись появился 13-й трамвай», - сыроинизировал Алексей Терентьев. «Понакупают себе трамваев и ездят как хотят», - поддержал его Виталий Чегошев.