В центре Новосибирска автомобиль столкнулся с трамваем

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
«На пересечении улиц Мичурина и Достоевского столкнулись трамвай №13 и серебристый седан Hyundai Solaris», - указано в соответствующем посте.
По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. На месте работают сотрудники ДПС, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Авария уже привлекла внимание новосибирцев. «Это же надо было умудриться на встречке еще и трамвай найти», - удивился Алексей Юдин. «Вдруг откуда ни возьмись появился 13-й трамвай», - сыроинизировал Алексей Терентьев. «Понакупают себе трамваев и ездят как хотят», - поддержал его Виталий Чегошев.
Напомним, что вчера на пешеходном переходе сбили 71-летнюю пенсионерку. Женщина погибла на месте.