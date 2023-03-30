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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 71-летнюю бабушку

30 марта 2023, 13:30
Фото: ГИБДД по Новосибирской области
Пенсионерка погибла на месте
В Центральном районе Новосибирска произошло дорожно-транспортное происшествие. На нерегулируемом пешеходном переходе сбили пенсионерку. Женщина скончалась на месте. Об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
«По предварительной информации, в 12.55 водитель 1982 года рождения на автомобиле Haval, двигаясь по улице Писарева с левым поворотом на улицу Островского совершил наезд на пешехода», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Семидесятиоднолетняя пенсионерка в тот момент переходила дорогу на нерегулируемом участке. В результате наезда бабушка получила травмы, несовместимые с жизнью.  Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, что в Новосибирске задержали вора, подозреваемого в жестоком убийстве старушки. По версии следствия, девятнадцать лет назад в Иркутске вор задушил пожилую женщину подушкой и уехал из города. Поймать возможного убийцу удалось только сейчас.

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#Новосибирск#Происшествия#ДТП#Гибдд#Авария#Гибель#Гибель женщины#Пенсионер#Пенсионеры
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