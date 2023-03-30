В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 71-летнюю бабушку

Напомним, что в Новосибирске задержали вора, подозреваемого в жестоком убийстве старушки. По версии следствия, девятнадцать лет назад в Иркутске вор задушил пожилую женщину подушкой и уехал из города. Поймать возможного убийцу удалось только сейчас.