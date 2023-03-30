В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 71-летнюю бабушку

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
«По предварительной информации, в 12.55 водитель 1982 года рождения на автомобиле Haval, двигаясь по улице Писарева с левым поворотом на улицу Островского совершил наезд на пешехода», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Семидесятиоднолетняя пенсионерка в тот момент переходила дорогу на нерегулируемом участке. В результате наезда бабушка получила травмы, несовместимые с жизнью. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, что в Новосибирске задержали вора, подозреваемого в жестоком убийстве старушки. По версии следствия, девятнадцать лет назад в Иркутске вор задушил пожилую женщину подушкой и уехал из города. Поймать возможного убийцу удалось только сейчас.