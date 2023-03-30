Задушил старушку: в Новосибирске поймали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Громкое убийство произошло в сентябре 2003 года в городе Черемхово Иркутской области. Предполагаемый преступник совершал квартирную кражу, и его застала 65-летняя хозяйка жилья. Злоумышленник задушил старушку подушкой и скрылся с похищенной ювелиркой.
Тогда правоохранители не смогли задержать убийцу. Расследование проводилось долгие годы. В марте 2023 года подозреваемого удалось задержать в Новосибирске и доставить в Иркутск.
Выяснилось, что 37-летний мужчина 19 лет скрывался в Новосибирске. По данным местного СК, его обвинили в убийстве, с целью скрыть другое преступление. Он находится под стражей.
Напомним, что ранее мы рассказывали историю «Сибирского Чикатило», на счету у которого 16 жертв, в том числе и из Новосибирска.