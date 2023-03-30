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Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Задушил старушку: в Новосибирске поймали подозреваемого в убийстве 19-летней давности

30 марта 2023, 04:13
Фото: 1MI
Преступник убил хозяйку квартиры. Подозревают сибиряка
Вор задушил пенсионерку во время кражи в ее собственной квартире. От правосудия он скрывался 19 лет.

Громкое убийство произошло в сентябре 2003 года в городе Черемхово Иркутской области. Предполагаемый преступник совершал квартирную кражу, и его застала 65-летняя хозяйка жилья. Злоумышленник задушил старушку подушкой и скрылся с похищенной ювелиркой.

Тогда правоохранители не смогли задержать убийцу. Расследование проводилось долгие годы. В марте 2023 года подозреваемого удалось задержать в Новосибирске и доставить в Иркутск.

Выяснилось, что 37-летний мужчина 19 лет скрывался в Новосибирске. По данным местного СК, его обвинили в убийстве, с целью скрыть другое преступление. Он находится под стражей.

Напомним, что ранее мы рассказывали историю «Сибирского Чикатило», на счету у которого 16 жертв, в том числе и из Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Убийство#Кража#Общество#Город#Криминал#Новосибирск
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