Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
На Ордынской трассе произошло ДТП с автобусом и внедорожником Niva Chevrolet, сообщает паблик АСТ-54 Вконтакте. После столкновения автобус с пассажирами перевернулся набок и упал в кювет.
По словам очевидцев в автобусе было много людей, они сами выбирались из него, на место аварии спешили два реанимобиля. Информация о пострадавших уточняется, следим за развитием ситуации.
Вчера 31 марта в Новосибирске на месте аварии умер ребенок - скорую не пропустил автомобиль.