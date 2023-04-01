atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 05:44

Updated Сегодня, 05:44

Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на Ордынской трассе

1 апреля 2023, 05:42
Фото: iz.ru
Переполненный автобус завалился в кювет после аварии на Ордынском шоссе.

В Новосибирске на Ордынском направлении автобус с людьми упал в кювет после ДТП

После столкновения с внедорожником на трассе Новосибирск - Ордынское перевернулся и упал в кювет автобус с пассажирами.

На Ордынской трассе произошло ДТП с автобусом и внедорожником Niva Chevrolet, сообщает паблик АСТ-54 Вконтакте. После столкновения автобус с пассажирами перевернулся набок и упал в кювет.

По словам очевидцев в автобусе было много людей, они сами выбирались из него, на место аварии спешили два реанимобиля. Информация о пострадавших уточняется, следим за развитием ситуации.

«Убил» девочку: скорая опоздала на жуткое ДТП из-за лихача на Infiniti в Новосибирске
Узнать подробнее

Вчера 31 марта в Новосибирске на месте аварии умер ребенок - скорую не пропустил автомобиль.

#Авария#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Минстрой назвал срок начала строительства первого небоскреба в Новосибирске
31 марта 08:24
Сибирский «Маресьев»: оставшийся без ног боец хочет вернуться на СВО на протезах
31 марта 05:49
Какие ранения получают бойцы на СВО, рассказала министр соцразвития в Новосибирске
31 марта 05:43
В Новосибирске Союз отцов требует отменить концерт группы «Сплин» на рок-фестивале
31 марта 01:28
Шестиметровый памятник Николаю Чудотворцу установят в Новосибирске ко Дню города 2023
31 марта 08:46
«Смарт-Сити» больше «Клюквенного»: 1,5 млн. кв. метров жилья построят у Академгородка
31 марта 09:28