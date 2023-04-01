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Машины плывут: поселок под Новосибирском затопило талой водой и фекалиями – фото

1 апреля 2023, 00:23
Фото: предоставили новосибирцы
Жители поселка Озерный утопают в талой воде

Новосибирцы показали как живут в затопленном поселке Озерный

Целый поселок Озерный под Новосибирском затопило талыми водами в конце марта 2023 года. Квартиры заливает канализацией, магазины и аптеки не работают, а автомобили уплывают от владельцев. Показываем фотографии с места событий.
«Аварию пытаются устранить, но не очень эффективно – вода продолжает поступать. Трасса затоплена, квартиры затоплены, канализация практически не работает, вода идет оттуда и откачивается обратно на улицу», - рассказывают жители поселка Озерный.
Машины утонули в талой водеМашины утонули в талой воде
Машины утонули в талой воде
Фото: предоставили местные жители

Автовладельцам приходится искать свои машины под водой. А иногда и ловить на ходу, ведь они просто уплывают с парковки так, как ее фактически уже нет – размыло.

«Несколько автомобилей уже получили гидроудар. На легковушке никак не проехать, да выезды заблокированы – как и тот, что ближе к лесу, так и через банный комплекс. Его иногда только открывают».

Власти не ввели режим ЧС на фоне случившегося. Тем временем местные считают, что в поселке экологическая катастрофа и необходимо вводить тяжелую артиллерию.

«Мы живем в своих домах, никто нас не расселил. Нас каждый день топит. Питьевой воды нет, из крана течет непригодная - коричневая с песком. Ее выдают два раза в день по часу. Канализация практически не работает, не спрашивайте даже, как и где мы справляем нужду…».
#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Потоп#Канализация#Авария#Алина Шефер
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