Машины плывут: поселок под Новосибирском затопило талой водой и фекалиями – фото

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«Аварию пытаются устранить, но не очень эффективно – вода продолжает поступать. Трасса затоплена, квартиры затоплены, канализация практически не работает, вода идет оттуда и откачивается обратно на улицу», - рассказывают жители поселка Озерный.
Автовладельцам приходится искать свои машины под водой. А иногда и ловить на ходу, ведь они просто уплывают с парковки так, как ее фактически уже нет – размыло.
«Несколько автомобилей уже получили гидроудар. На легковушке никак не проехать, да выезды заблокированы – как и тот, что ближе к лесу, так и через банный комплекс. Его иногда только открывают».
Власти не ввели режим ЧС на фоне случившегося. Тем временем местные считают, что в поселке экологическая катастрофа и необходимо вводить тяжелую артиллерию.
«Мы живем в своих домах, никто нас не расселил. Нас каждый день топит. Питьевой воды нет, из крана течет непригодная - коричневая с песком. Ее выдают два раза в день по часу. Канализация практически не работает, не спрашивайте даже, как и где мы справляем нужду…».