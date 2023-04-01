Восемь человек были доставлены в ЦРБ в Ордынке, после чего троих из них оставили в больнице. Как сообщают ria.ru среди них двое человек были госпитализированы. Из тех, кто был госпитализирован ранее, врачи выписали взрослого и ребенка. Таким образом, по сообщению Минздрава Новосибирской области в больнице после ДТП остаются три человека.