Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Ранее минздрав Новосибирской области сообщал о восьми пострадавших и одном погибшем. На данный момент стало известно о еще трех пострадавших. Всего в столкновении автобуса Хайгер и внедорожника Нива Шевроле в Ордынском районе пострадало 11 человек.
Авария произошла на 87 километре дороги К17р в Ордынском районе. Автобус двигался по маршруту №587 из Новосибирска в р.п. Чистозерное. По предварительным данным, при выезде на встречную полосу для совершения обгона автобус врезался в автомобиль Нива Шевроле.
Людям, находившимся в автобусе было тяжело выбраться из него, потому что он завалился набок в кювет с большой лужей. Очевидцы разбили окно в автобусе, чтобы пассажиры могли выбраться. Всего в автобусе находилось 47 человек. Как написали очевидцы, люди выбирались через разбитое окно, все мокрые.
Восемь человек были доставлены в ЦРБ в Ордынке, после чего троих из них оставили в больнице. Как сообщают ria.ru среди них двое человек были госпитализированы. Из тех, кто был госпитализирован ранее, врачи выписали взрослого и ребенка. Таким образом, по сообщению Минздрава Новосибирской области в больнице после ДТП остаются три человека.
На видео выбравшиеся из перевернутого автобуса люди пытаются прийти в себя, кто-то звонит близким, кого-то осматривают врачи скорой помощи.