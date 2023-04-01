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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 11:00

Увеличилось число людей, пострадавших в ДТП с перевернувшимся автобусом

1 апреля 2023, 09:25
Фото: Антон Засимов / 1MI
В столкновении внедорожника и автобуса в Ордынском районе пострадало 11 человек.

До 11 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом и Нивой под Ордынкой

До 11 человек увеличилось число людей, получивших травмы в ДТП с автобусом, ранее сообщалось об одном погибшем и восьми пострадавших.

Ранее минздрав Новосибирской области сообщал о восьми пострадавших и одном погибшем. На данный момент стало известно о еще трех пострадавших. Всего в столкновении автобуса Хайгер и внедорожника Нива Шевроле в Ордынском районе пострадало 11 человек.

Авария произошла на 87 километре дороги К17р в Ордынском районе. Автобус двигался по маршруту №587 из Новосибирска в р.п. Чистозерное. По предварительным данным, при выезде на встречную полосу для совершения обгона автобус врезался в автомобиль Нива Шевроле. 

Людям, находившимся в автобусе было тяжело выбраться из него, потому что он завалился набок в кювет с большой лужей. Очевидцы разбили окно в автобусе, чтобы пассажиры могли выбраться. Всего в автобусе находилось 47 человек. Как написали очевидцы, люди выбирались через разбитое окно, все мокрые. 

Восемь человек были доставлены в ЦРБ в Ордынке, после чего троих из них оставили в больнице. Как сообщают ria.ru среди них двое человек были госпитализированы. Из тех, кто был госпитализирован ранее, врачи выписали взрослого и ребенка. Таким образом, по сообщению Минздрава Новосибирской области в больнице после ДТП остаются три человека.

Появилось видео с места аварии с переполненным автобусом в Ордынском районе
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На видео выбравшиеся из перевернутого автобуса люди пытаются прийти в себя, кто-то звонит близким, кого-то осматривают врачи скорой помощи.

#Авария#Автобус#ДТП#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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