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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Появилось видео с места аварии с переполненным автобусом в Ордынском районе

1 апреля 2023, 06:34
Фото: Группа АСТ-54 Вконтакте

В Новосибирске люди выбирались из перевернувшегося на Ордынской трассе автобуса

Появилось снятое очевидцами видео с места аварии автобуса и внедорожника Niva Chevrolet. Выбравшиеся из автобуса люди идут по обочине, рядом стоит автомобиль скорой помощи и трактор, чуть в стороне автомобиль Niva Chevrolet с вывернутым колесом.

Стало известно, что авария произошла на трассе Новосибирск - Кочки - Павлодар. Автобус, столкнувшийся с автомобилем "Шевроле Нива" ехал в р.п. Чистозерное, в салоне было много людей.

По словам очевидцев люди вылезали из перевернутого автобуса мокрые, так как автобус упал вы лужу. Для того чтобы они смогли спуститься с автобуса использовали прицеп проезжавшего мимо мужчины. 

Автобус с пассажирами перевернулся в кювет на Ордынской трассе
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Очевидцы сообщают, что есть погибшие и пострадавшие, информация уточняется.

#Ольга Храмушкина#Видео#ДТП#Транспорт#Происшествия#Авария#Автобус#Новосибирск#Новосибирская область
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