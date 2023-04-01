Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Стало известно, что авария произошла на трассе Новосибирск - Кочки - Павлодар. Автобус, столкнувшийся с автомобилем "Шевроле Нива" ехал в р.п. Чистозерное, в салоне было много людей.
По словам очевидцев люди вылезали из перевернутого автобуса мокрые, так как автобус упал вы лужу. Для того чтобы они смогли спуститься с автобуса использовали прицеп проезжавшего мимо мужчины.
Очевидцы сообщают, что есть погибшие и пострадавшие, информация уточняется.