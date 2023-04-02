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Posted Сегодня, 11:11

Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Появились подробности падения акробата на выступлении в цирке Новосибирска: видео

2 апреля 2023, 11:11
Фото: 1MI/видео Mash в Сибири
Цирковой артист Илья Закревский сорвался со снаряда во время выполнения трюка в Новосибирске. Момент падения сняли зрители.

Несчастный случай произошел на представлении «Бурлеск». Акробат крутился на турникете, в один миг руки соскользнули, и он упал мимо матов. Видео опубликовали Mash в Сибири.

 

«К мужчине подбежали коллеги. Видно было, что он находился в сознании, но не мог пошевелиться, что-то им говорил. Потом его на носилках унесли», - рассказали Atas.info очевидцы-зрители.

Гимнаста госпитализировали в НИИТО. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Артисту сделали МРТ. Конечности подвижны, у него растяжение и легкое сотрясение мозга», - пояснили в цирке.

Еще несколько дней мужчину понаблюдают в клинике.

В Новосибирске акробат сорвался с высоты во время выступления в цирке
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#Алина Шефер#Общество#Цирк#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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