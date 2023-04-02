Появились подробности падения акробата на выступлении в цирке Новосибирска: видео

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Несчастный случай произошел на представлении «Бурлеск». Акробат крутился на турникете, в один миг руки соскользнули, и он упал мимо матов. Видео опубликовали Mash в Сибири.
«К мужчине подбежали коллеги. Видно было, что он находился в сознании, но не мог пошевелиться, что-то им говорил. Потом его на носилках унесли», - рассказали Atas.info очевидцы-зрители.
Гимнаста госпитализировали в НИИТО. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
«Артисту сделали МРТ. Конечности подвижны, у него растяжение и легкое сотрясение мозга», - пояснили в цирке.
Еще несколько дней мужчину понаблюдают в клинике.