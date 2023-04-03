Новосибирцев зовут в спасатели за 20 тысяч рублей

От кандидатов старше восемнадцати лет требуется умение хорошо плавать и иметь хорошие физические данные. Кандидатов в матросы-спасатели обучат навыкам спасения утопающих, основам сердечно-легочной реанимации и обращению со спасательными средствами. За посменную работу у воды новосибирцам будут платить 20 тысяч рублей в месяц. К набору и подготовке приступят в апреле, работа в местах летнего отдыха начнется 15 мая и продлится до 15 сентября.