Новосибирцев зовут в спасатели за 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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«Всех желающих для работы в качестве матросов-спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы приглашаем на собеседование по адресу: улица Колыванская, 4 или просим позвонить по телефонам: 218-67-62, 8-913-783-19-00», – сообщают в МАСС.
От кандидатов старше восемнадцати лет требуется умение хорошо плавать и иметь хорошие физические данные. Кандидатов в матросы-спасатели обучат навыкам спасения утопающих, основам сердечно-легочной реанимации и обращению со спасательными средствами. За посменную работу у воды новосибирцам будут платить 20 тысяч рублей в месяц. К набору и подготовке приступят в апреле, работа в местах летнего отдыха начнется 15 мая и продлится до 15 сентября.
Напомним, что Центральный пляж в Акадкемгородке передадут в собственность мэрии. Перевод на муниципальный баланс произойдет в течение шести месяцев.