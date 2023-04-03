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Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Новосибирцев зовут в спасатели за 20 тысяч рублей

3 апреля 2023, 08:53
Фото: 1MI
На новосибирские пляжи ищут спасателей

В Новосибирске ищут пляжных спасателей за 20 тысяч в месяц

В Новосибирске открылся набор матросов-спасателей для работы на городских пляжах. За работу у воды обещают платить 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в муниципальной аварийно-спасательной службе.
«Всех желающих для работы в качестве матросов-спасателей муниципальной аварийно-спасательной службы приглашаем на собеседование по адресу: улица Колыванская, 4 или просим позвонить по телефонам: 218-67-62, 8-913-783-19-00», – сообщают в МАСС.

От кандидатов старше восемнадцати лет требуется умение хорошо плавать и иметь хорошие физические данные. Кандидатов в матросы-спасатели обучат навыкам спасения утопающих, основам сердечно-легочной реанимации и обращению со спасательными средствами. За посменную работу у воды новосибирцам будут платить 20 тысяч рублей в месяц. К набору и подготовке приступят в апреле, работа в местах летнего отдыха начнется 15 мая и продлится до 15 сентября.

Напомним, что Центральный пляж в Акадкемгородке передадут в собственность мэрии. Перевод на муниципальный баланс произойдет в течение шести месяцев.

Названы возможные сроки передачи Центрального пляжа Академгородка мэрии
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#Новосибирск#Общество#Отдых#Пляж#Пляжи Новосибирска#Спасатели
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