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Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

В Новосибирске накрыли склад со 180 000 литров пива

3 апреля 2023, 06:01
Фото: 1MI
В Новосибирске нашли подпольный склад с пивом

В Новосибирске обнаружили подпольный склад со 180 тысячами литров пива

В Новосибирске обнаружили нелегальный склад алкоголя. В помещении хранилось 180 тысяч литров пива. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
«Незаконный алкоголь нашли в складском помещении на территории Ленинского района. Помещение было арендовано компанией. В ходе обыска алкогольная продукция была изъята», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На складе нашли более четырех тысяч емкостей с пивом и пивными напитками, объем спиртного составляет 180 тысяч рублей. При этом продукцию не внесли в государственную систему ЕГАИС. Где предполагалось реализовать алкоголь, пока неизвестно.

В отношении бутлегеров уже возбуждено дело об административном правонарушении по факту оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара и легальность торговли. Предприимчивым бизнесменам грозит штраф до 300 тысяч рублей.

Напомним, что недавно в Новосибирске обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Полицейские изъяли семь килограммов запрещенных веществ.

Новосибирские полицейские разгромили подпольную лабораторию с 7 кг наркотика
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#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Пиво#Алкоголь#Контрабанда
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