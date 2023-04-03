В Новосибирске накрыли склад со 180 000 литров пива

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Незаконный алкоголь нашли в складском помещении на территории Ленинского района. Помещение было арендовано компанией. В ходе обыска алкогольная продукция была изъята», - рассказали в пресс-службе ведомства.
На складе нашли более четырех тысяч емкостей с пивом и пивными напитками, объем спиртного составляет 180 тысяч рублей. При этом продукцию не внесли в государственную систему ЕГАИС. Где предполагалось реализовать алкоголь, пока неизвестно.
В отношении бутлегеров уже возбуждено дело об административном правонарушении по факту оборота алкогольной продукции без сопроводительных документов, подтверждающих качество товара и легальность торговли. Предприимчивым бизнесменам грозит штраф до 300 тысяч рублей.
Напомним, что недавно в Новосибирске обнаружили подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Полицейские изъяли семь килограммов запрещенных веществ.