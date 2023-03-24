Новосибирские полицейские разгромили подпольную лабораторию с 7 кг наркотика

Ранее полицейским поступила информация об активном распространении подозреваемыми синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружили схроны с двумя килограммами психостимуляторов, позже в подпольной лаборатории нашли еще пять килограммов опасного для нервной системы вещества. Часть из них уже была расфасована и готова к продаже потенциальным потребителям. Также у новосибирцев нашли специальную посуду, инструменты, контейнеры с прекурсорами и другие предметы, необходимые для изготовления наркотических препаратов.