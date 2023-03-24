Новосибирские полицейские разгромили подпольную лабораторию с 7 кг наркотика

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
«Сотрудники региональной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и при поддержке полицейского спецподразделения задержали на одной из улиц в Кировском районе областного центра двоих местных жителей в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков», - рассказали в пресс-службе ведомства.
Ранее полицейским поступила информация об активном распространении подозреваемыми синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружили схроны с двумя килограммами психостимуляторов, позже в подпольной лаборатории нашли еще пять килограммов опасного для нервной системы вещества. Часть из них уже была расфасована и готова к продаже потенциальным потребителям. Также у новосибирцев нашли специальную посуду, инструменты, контейнеры с прекурсорами и другие предметы, необходимые для изготовления наркотических препаратов.
По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Напомним, что, поданным минздрава Новосибирской области, количество передозировок наркотиками в регионе выросло в два раза. От опасных препаратов погибло больше четырехсот человек.