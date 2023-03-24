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Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:25

Updated Сегодня, 07:25

Новосибирские полицейские разгромили подпольную лабораторию с 7 кг наркотика

24 марта 2023, 07:22
Фото: 1MI
В Новосибирске накрыли подпольную лабораторию
В Новосибирске была пресечена деятельность по подпольному производству наркотиков. Полицейские обнаружили в тайной лаборатории порядка семи килограммов запрещенных веществ.. Об этом сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«Сотрудники региональной полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий и при поддержке полицейского спецподразделения задержали на одной из улиц в Кировском районе областного центра двоих местных жителей в возрасте 22 и 24 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее полицейским поступила информация об активном распространении подозреваемыми синтетических наркотиков. В ходе обыска обнаружили схроны с двумя килограммами психостимуляторов, позже в подпольной лаборатории нашли еще пять килограммов опасного для нервной системы вещества. Часть из них уже была расфасована и готова к продаже потенциальным потребителям. Также у новосибирцев нашли специальную посуду, инструменты, контейнеры с прекурсорами и другие предметы, необходимые для изготовления наркотических препаратов.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, что, поданным минздрава Новосибирской области, количество передозировок наркотиками в регионе  выросло в два раза. От опасных препаратов погибло больше четырехсот человек.

Передозировка наркотиками резко выросла в Новосибирской области за 2 года
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#Александр Ляхов#Новосибирск#Криминал#Полиция#Наркотики
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