Передозировка наркотиками резко выросла в Новосибирской области за 2 года

Posted Сегодня, 01:54
Published Сегодня, 01:54
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Врач поделилась статистикой, которая свидетельствует, что за 2022 год наркотиками отравился 841 житель Новосибирска.
Скончались от передозировки 462 человека (это на 4% меньше, чем за 2021 год). Также отравление наркотиками было и среди несовершеннолетних – 16 случаев, но погибших не было.
Однако число наркоманов, состоявших на учете, за два года значительно выросло в регионе на 3%. Так, в 2022-м году их было 5 280, в 2021-м — 5 353 человека.
Примечательно, но более 88% зависимых от наркотиков среди новосибирцев — мужчины, а 11% — женщины.
Напомним, что ранее перевозящий наркотики и устроивший погоню молодой человек, погиб. Он угнал машину ДПС и утонул. Отец погибшего считает, что это было убийство, а не несчастный случай.