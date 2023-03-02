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Published Сегодня, 01:54

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Updated Сегодня, 01:56

Передозировка наркотиками резко выросла в Новосибирской области за 2 года

2 марта 2023, 01:54
Фото: 1MI
Среди жертв не было детей до 18 лет
Более 450 человек погибли из-за передозировки наркотиками на территории Новосибирской области в период с 2021 по 2022 гг. Об этом сообщила главный внештатный психиатр-нарколог минздрава региона Ольга Кормилина на конференции 1 марта.

Врач поделилась статистикой, которая свидетельствует, что за 2022 год наркотиками отравился 841 житель Новосибирска.

Скончались от передозировки 462 человека (это на 4% меньше, чем за 2021 год). Также отравление наркотиками было и среди несовершеннолетних – 16 случаев, но погибших не было.

Однако число наркоманов, состоявших на учете, за два года значительно выросло в регионе на 3%. Так, в 2022-м году их было 5 280, в 2021-м — 5 353 человека.

Примечательно, но более 88% зависимых от наркотиков среди новосибирцев — мужчины, а 11% — женщины.

Наркотики, угон, смерть: в Новосибирске отец утонувшего угонщика заявил об убийстве
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Напомним, что ранее перевозящий наркотики и устроивший погоню молодой человек, погиб. Он угнал машину ДПС и утонул. Отец погибшего считает, что это было убийство, а не несчастный случай. 

#Эмилия Губарева#Наркотики#Погиб#Общество#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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