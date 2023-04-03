В Новосибирске у рядового нашли наркотики на сборе военных в учебном центре

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Известно, что наркотики у военнослужащего нашли в ходе досмотра на территории лагерного сбора в конце сентября прошлого года. Колесников признался, что купил запрещенные вещества в августе у незнакомцев.
Мужчину направили на адрес, где спрятали закладку. Там он и забрал наркотики.
Рядового приговорили к 3 годам и 6 месяцем условно. Также выписали штраф на 100 тысяч рублей.
Напомним, ранее в Новосибирске огласили приговор ефрейтору, который убил сослуживца в учебном лагере.