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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:10

Updated Сегодня, 04:10

В Новосибирске у рядового нашли наркотики на сборе военных в учебном центре

3 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
Рядовому в Новосибирске дали 3 года за покупку наркотиков
Рядовому Артему Колесникову в Новосибирске вынесли приговор за покупку наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал Новосибирского гарнизонного военного суда.

Известно, что наркотики у военнослужащего нашли в ходе досмотра на территории лагерного сбора в конце сентября прошлого года. Колесников признался, что купил запрещенные вещества в августе у незнакомцев.

Мужчину направили на адрес, где спрятали закладку. Там он и забрал наркотики.

Рядового приговорили к 3 годам и 6 месяцем условно. Также выписали штраф на 100 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске огласили приговор ефрейтору, который убил сослуживца в учебном лагере.

В Новосибирске осудили ефрейтора за убийство военного в учебном лагере
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#Алина Шефер#Наркотики#Военный#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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