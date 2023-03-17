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Published Сегодня, 02:28

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Updated Сегодня, 03:50

В Новосибирске осудили ефрейтора за убийство военного в учебном лагере

17 марта 2023, 02:28
Фото: 1MI

Ефрейтора из Тувы осудили на 7 лет за убийство в лагере «Гренада» под Новосибирском

Ефрейтору из Тувы вынесли приговор за жесткое убийство военнослужащего под Новосибирском. Об этом сообщается в Telegram-канале Новосибирского военного суда. Осенью 2022 в лагере «Гренада» другие мобилизованные жаловались, что их терроризируют ножами призванные из Тувы.

Мужчины вместе находились на территории лагеря «Гренада», где проходили учебные сборы военных, включая мобилизованных из Тувы. Между ними возник конфликт. Военный избил ефрейтора Чингиса Даваалая, тот затаил обиду, а потом решил отомстить.

В один из дней ефрейтор изрядно выпил, находясь в расположении части, и взялся за нож. Потом вонзил его в спину и правое надплечье оппонента. Военный скончался от потери крови.

Суд приговорил сибиряка к 7 годам колонии. Также с него взыскали 2 млн рублей в пользу семьи погибшего.

Напомним, о гибели мобилизованного из Тувы в Бердске стало известно в октябре 2022 года. Тогда же солдаты жаловались на разъяренных тувинцев, которые много выпивали и угрожали ножами всем новоприбывшим, с криками: «Свежее мясо приехало!».

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#Алина Шефер#Военный#Суд#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область
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