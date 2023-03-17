В Новосибирске осудили ефрейтора за убийство военного в учебном лагере

Напомним, о гибели мобилизованного из Тувы в Бердске стало известно в октябре 2022 года. Тогда же солдаты жаловались на разъяренных тувинцев, которые много выпивали и угрожали ножами всем новоприбывшим, с криками: «Свежее мясо приехало!».