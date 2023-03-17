В Новосибирске осудили ефрейтора за убийство военного в учебном лагере

Posted Сегодня, 02:28
Published Сегодня, 02:28
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Мужчины вместе находились на территории лагеря «Гренада», где проходили учебные сборы военных, включая мобилизованных из Тувы. Между ними возник конфликт. Военный избил ефрейтора Чингиса Даваалая, тот затаил обиду, а потом решил отомстить.
В один из дней ефрейтор изрядно выпил, находясь в расположении части, и взялся за нож. Потом вонзил его в спину и правое надплечье оппонента. Военный скончался от потери крови.
Суд приговорил сибиряка к 7 годам колонии. Также с него взыскали 2 млн рублей в пользу семьи погибшего.
Напомним, о гибели мобилизованного из Тувы в Бердске стало известно в октябре 2022 года. Тогда же солдаты жаловались на разъяренных тувинцев, которые много выпивали и угрожали ножами всем новоприбывшим, с криками: «Свежее мясо приехало!».