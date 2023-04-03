В Октябрьском районе Новосибирска загорелись частные дома

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
«Октябрьский район. Частные дома на улице Вилюйской, 39 /1 и 39 /3. Горят два частных дома», - рассказали в МЧС.
Пожарная бригада выехала на место происшествия в 17.50 вечера. Позже из домов были эвакуированы газовые баллоны во избежание взрыва и дальнейшего распространения огня. В настоящий момент пожар локализован.
По данным ведомства, два частных кирпичных дома расположены под одной крышей. К строениям пристроена веранда, одна половина является нежилой. Общая площадь возгорания составляет 240 квадратных метров.
Напомним, что при тушении пожара в частном доме в Новосибирске обнаружили три тела. По данному факту проводится следствие.