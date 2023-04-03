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В Октябрьском районе Новосибирска загорелись частные дома

3 апреля 2023, 12:16
Фото: 1MI
Пожарные оперативно прибыли на вызов

В Новосибирске загорелись два частных дома

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание. Сообщается о загоревшихся частных домах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
 «Октябрьский район. Частные дома на улице Вилюйской, 39 /1 и 39 /3. Горят два частных дома», - рассказали в МЧС.

Пожарная бригада выехала на место происшествия в 17.50 вечера. Позже из домов были эвакуированы газовые баллоны во избежание взрыва и дальнейшего распространения огня. В настоящий момент пожар локализован.

По данным ведомства, два частных кирпичных дома расположены под одной крышей. К строениям пристроена веранда, одна половина является нежилой. Общая площадь возгорания составляет 240 квадратных метров.

Напомним, что при тушении пожара в частном доме в Новосибирске обнаружили три тела. По данному факту проводится следствие.

Трое новосибирцев сгорели в частном доме: ведется следствие
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#Новосибирск#Происшествия#Пожар#МЧС#Тушение#Возгорание
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