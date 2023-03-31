Трое новосибирцев сгорели в частном доме: ведется следствие

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«31 марта 2023 года днем в Первомайском районе города Новосибирска произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По факту гибели людей на пожаре уже проводится доследственная проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза. На месте происшествия работают следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Напомним, что недавно на пожаре в частном доме заживо сгорели пенсионеры. Пожилую чету не удалось спасти.