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Posted Сегодня, 11:13

Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Трое новосибирцев сгорели в частном доме: ведется следствие

31 марта 2023, 11:13
Фото: СУ СКР по Новосибирской области
На пожаре погибли три человека

В Новосибирске на пожаре обнаружили три трупа

В Первомайском районе Новосибирска сгорел частный дом. После тушения были обнаружены тела. Об этом сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.
«31 марта 2023 года днем в Первомайском районе города Новосибирска произошло возгорание частного дома. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух женщин и мужчины, личность которых в настоящий момент устанавливается», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По факту гибели людей на пожаре уже проводится доследственная проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза. На месте происшествия работают следователь территориального следственного органа, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, что недавно на пожаре в частном доме заживо сгорели пенсионеры. Пожилую чету не удалось спасти.

Пенсионеры погибли в пожаре в Новосибирской области – вспыхнул частный дом
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#Происшествия#Новосибирск#Пожар#Гибель#Следственный комитет
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