Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Механизм назначения выплаты остался прежним, - сообщила Министр труда и социального развития Елена Бахарева, - но теперь семье не обязательно подтверждать статус многодетной семьи удостоверением, чтобы получить ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им до трех лет.
Сумма ежемесячной выплаты составляет 1 МРОТ, она положена семьям, в которых среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода населения области, установленного для этих целей.
Для получения пособия нужно обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки населения или оставить заявление на госуслугах.
Стал известен график выплаты всех детских пособий в апреле 2023 года в Новосибирской области.