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Ежемесячные пособия на третьего ребенка в Новосибирской области

4 апреля 2023, 04:07
Фото: 1MI
Теперь не нужно подтверждать статус многодетности для получения ежемесячного пособия до трех лет на третьего ребенка.
Об упрощении процесса назначения ежемесячного пособия на третьего и последующего ребенка до достижения ими возраста трех лет, рассказала Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Механизм назначения выплаты остался прежним, - сообщила Министр труда и социального развития Елена Бахарева, - но теперь семье не обязательно подтверждать статус многодетной семьи удостоверением, чтобы получить ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им до трех лет.

Сумма ежемесячной выплаты составляет 1 МРОТ, она положена семьям, в которых среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода населения области, установленного для этих целей.

Для получения пособия нужно обратиться в МФЦ или центр социальной поддержки населения или оставить заявление на госуслугах.

График выплаты всех детских пособий в апреле 2023 года
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Стал известен график выплаты всех детских пособий в апреле 2023 года в Новосибирской области.

#Дети#Выплаты#Пособия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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