Механизм назначения выплаты остался прежним, - сообщила Министр труда и социального развития Елена Бахарева, - но теперь семье не обязательно подтверждать статус многодетной семьи удостоверением, чтобы получить ежемесячное пособие на третьего ребенка до достижения им до трех лет.