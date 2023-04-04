В армию призовут около 2 тысяч новосибирцев

По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, число призываемых в ходе весенней кампании сопоставимо с уровнем призыва прошлого года. При этом срочники будут служить только на территории Российской Федерации в пунктах постоянной дислокации войск. Речи об отправке солдат в зону специальной военной операции или на территорию ДНР или ЛНР не идет. Также в ходе осеннего призыва Новосибирская область выполнила задание в полном объеме.