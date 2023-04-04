В армию призовут около 2 тысяч новосибирцев

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. В ряды Вооруженных сил призовут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Как отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, особое внимание в ходе весеннего призыва будет уделено вопросам организации медицинского обследования и лечения срочников.
По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, число призываемых в ходе весенней кампании сопоставимо с уровнем призыва прошлого года. При этом срочники будут служить только на территории Российской Федерации в пунктах постоянной дислокации войск. Речи об отправке солдат в зону специальной военной операции или на территорию ДНР или ЛНР не идет. Также в ходе осеннего призыва Новосибирская область выполнила задание в полном объеме.
Напомним, что призывную комиссию в Новосибирской области возглавил лично губернатор Андрей Травников. Также в основной состав комиссии вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата.