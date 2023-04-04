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В армию призовут около 2 тысяч новосибирцев

4 апреля 2023, 11:23
Фото: 1MI
Весенний призыв стартовал 1 апреля

В Новосибирской области призовут около 2 тысяч срочников

В Новосибирской области озвучили план по весеннему призыву граждан. В армию планируется призвать порядка 2 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля и продлится до 15 июля. В ряды Вооруженных сил призовут молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Как отметил заместитель губернатора Сергей Нелюбов, особое внимание в ходе весеннего призыва будет уделено вопросам организации медицинского обследования и лечения срочников.

По словам военного комиссара Новосибирской области Евгения Кудрявцева, число призываемых в ходе весенней кампании сопоставимо с уровнем призыва прошлого года. При этом срочники будут служить только на территории Российской Федерации в пунктах постоянной дислокации войск. Речи об отправке солдат в зону специальной военной операции или на территорию ДНР или ЛНР не идет. Также в ходе осеннего призыва Новосибирская область выполнила задание в полном объеме.

Напомним, что призывную комиссию в Новосибирской области возглавил лично губернатор Андрей Травников. Также в основной состав комиссии вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата. 

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#Новосибирская область#Общество#Армия#Призыв#Призывники#Весенний призыв#Солдаты
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