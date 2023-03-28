Губернатор сам возглавил призывную комиссию в Новосибирске: кого заберут в армию

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Глава региона Андрей Травников лично возглавит призывную комиссию в Новосибирской области, которая стартует с 1 апреля 2023.
Также в основной состав комиссии вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата. Соответствующее постановление с подписью губернатора опубликовано на сайте правительства НСО.
Призывной возраст в армию – мужчины от 18 до 27 лет. Главам муниципальных районов и городских округов поручено организовать помещения для работы комиссий и привлечь медиков. Точное число срочников, которые отправятся на службу, пока не названо.
Напомним, что ранее в Госдуму было предложено отправлять мужчин в армию с 21 года, а не с 18 лет. Соответственно максимальный возраст призыва также сдвигается на три года. Этот законопроект раскритиковала глава солдатских матерей.