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Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Губернатор сам возглавил призывную комиссию в Новосибирске: кого заберут в армию

28 марта 2023, 08:44
Фото: 1MI
Весенний призыв стартует с 1 апреля
Дату начала весеннего призыва в регионе назвали в правительстве Новосибирской области – постановление подписал губернатор Андрей Травников.

Глава региона Андрей Травников лично возглавит призывную комиссию в Новосибирской области, которая стартует с 1 апреля 2023. 

Также в основной состав комиссии вошли руководители областных органов гос. власти, органов местного самоуправления и военного комиссариата. Соответствующее постановление с подписью губернатора опубликовано на сайте правительства НСО.

Призывной возраст в армию – мужчины от 18 до 27 лет. Главам муниципальных районов и городских округов поручено организовать помещения для работы комиссий и привлечь медиков. Точное число срочников, которые отправятся на службу, пока не названо.

Напомним, что ранее в Госдуму было предложено отправлять мужчин в армию с 21 года, а не с 18 лет. Соответственно максимальный возраст призыва также сдвигается на три года. Этот законопроект раскритиковала глава солдатских матерей. 

В Новосибирске глава солдатских матерей раскритиковала призыв в армию с 21 года
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#Эмилия Губарева#Военкомат#Армия#Призыв#Весенний призыв#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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