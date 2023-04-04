В Бердске оцепили здание полиции на улице Пушкина

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Оказалось, что у полицейских начались плановые учения. Об этом рассказал журналистам глава отдела МВД по Бердску Игорь Иус.
«Оцепили в городе только здание, находящиеся по адресу - улица Пушкина, 35. Проходят учения сотрудников полиции. В отделении сегодня посетителей не пропускают», - заключил Иус.
Напомним, ранее в Новосибирске оцепили отделение банка ВТБ на площади Калинина. Силовики нашли подозрительную коробку. Как оказалось, в ней лежал сухпаек.