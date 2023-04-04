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В Бердске оцепили здание полиции на улице Пушкина

4 апреля 2023, 05:26
Фото: 1MI
Здание полиции оцепили в Бердске
Правоохранители оцепили здание МВД на Пушкина, 35в Бердске Новосибирской области 4 апреля. Стало известно, с чем это связано.

Оказалось, что у полицейских начались плановые учения. Об этом рассказал журналистам глава отдела МВД по Бердску Игорь Иус.

«Оцепили в городе только здание, находящиеся по адресу - улица Пушкина, 35. Проходят учения сотрудников полиции. В отделении сегодня посетителей не пропускают», - заключил Иус.

Напомним, ранее в Новосибирске оцепили отделение банка ВТБ на площади Калинина. Силовики нашли подозрительную коробку. Как оказалось, в ней лежал сухпаек.

Что нашли в коробке из-за которой оцепили банк ВТБ на пл. Калинина в Новосибирске
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#Алина Шефер#Полиция#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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