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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Стало известно, зачем оцепляли банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске

30 марта 2023, 07:20
Фото: 2ГИС
Названы причины оцепления банка ВТБ в Новосибирске
Сотрудников банка ВТБ на Дуси Ковальчук, 179/5 в Новосибирске напугала странная коробка и здание даже оцепила Росгвардия днем 30 марта. Что в ней было, узнал журналист Atas.info.

Вход в отделение банка ВТБ, расположенное на площади Калинина, заблокировала вневедомственная охрана. Они огородили здание лентой и никого не пускали внутрь.

 

В Новосибирске Росгвардия оцепила банк ВТБ на площади Калинина — что произошло
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«Оказалось, что в помещении нашли подозрительную коробку. На место вызвали силовиков, кинологов с собаками, чтобы те проверили предмет. Так стало известно, что в коробке находится то, что не угрожает жизни людям», - объяснили инцидент Atas.info в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.

В коробке, которая вызвала переполох, лежали сухпаек и мусор. Кто-то из посетителей забыл ее в холле.

В ВТБ добавили, что правоохранители уже сняли оцепление. Сотрудники продолжили работу в штатном режиме.

#Алина Шефер#Банк#ВТБ#Росгвардия#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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