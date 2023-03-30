Стало известно, зачем оцепляли банк ВТБ на площади Калинина в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Вход в отделение банка ВТБ, расположенное на площади Калинина, заблокировала вневедомственная охрана. Они огородили здание лентой и никого не пускали внутрь.
«Оказалось, что в помещении нашли подозрительную коробку. На место вызвали силовиков, кинологов с собаками, чтобы те проверили предмет. Так стало известно, что в коробке находится то, что не угрожает жизни людям», - объяснили инцидент Atas.info в пресс-службе ГУ МВД Новосибирска.
В коробке, которая вызвала переполох, лежали сухпаек и мусор. Кто-то из посетителей забыл ее в холле.
В ВТБ добавили, что правоохранители уже сняли оцепление. Сотрудники продолжили работу в штатном режиме.