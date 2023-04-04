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В Новосибирске 3 апреля выплачено более восьми разных пособий для семей с детьми

4 апреля 2023, 04:46
Фото: Ирина Тропина / 1MI
Семь видов выплат перечислил Социальный фонд семьям с детьми в апреле.
Семьи с детьми, которые получают пособия на банковскую карту, получили 3 апреля ряд пособий - в зависимости от возраста ребенка.

Как сообщает Социальный фонд в апреле в Новосибирской области выплачены семь разных пособий. Социальные выплаты 3 апреля зачислены получателям следующих пособий:

  • беременные женщины, оформившие до 01.01.2023 г. выплату будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.
  • семьи с детьми от 8 до 17 лет, не перешедшие на единое пособие на детей.
  • неработающие родители детей до полутора лет, получающие пособие по уходу за ребенком.
  • беременные жены военнослужащих по призыву и получатели пособий на ребенка военнослужащих по призыву.
  • родители первого ребенка, получающие пособие до трех лет.
  • беременные женщины, получающие единое пособие.
  • родители детей до 17 лет, получающие единое пособие на ребенка до 17 лет (это пособие 3 апреля получили те, кто не получал его за март в марте при первичном назначении).
  • граждане, подвергшиеся воздействию радиации и ряд других.

В соответствии с утвержденным графиком, все данные выплаты сделаны за март 2023 года. Ряд получателей единого пособия на ребенка, которые впервые оформили пособие в марте и уже получили выплату за март, в следующий раз получат выплату за апрель в начале мая.

Ежемесячные пособия на третьего ребенка в Новосибирской области
Узнать подробнее

В Новосибирской области стало проще получить ежемесячное пособие на третьего ребенка.

#Дети#Пособия#Выплаты#Общество#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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