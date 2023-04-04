Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:49
Как сообщает Социальный фонд в апреле в Новосибирской области выплачены семь разных пособий. Социальные выплаты 3 апреля зачислены получателям следующих пособий:
В соответствии с утвержденным графиком, все данные выплаты сделаны за март 2023 года. Ряд получателей единого пособия на ребенка, которые впервые оформили пособие в марте и уже получили выплату за март, в следующий раз получат выплату за апрель в начале мая.
В Новосибирской области стало проще получить ежемесячное пособие на третьего ребенка.