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В Новосибирске ищут специалистов по нейросетям

4 апреля 2023, 06:27
Фото: 1MI
Новосибирские программисты пользуются спросом

В Новосибирске требуются специалисты по нейросетям: зарплата до 350 тысяч рублей

В Новосибирске пользуются большим спросом специалисты по нейросетям. Имеющим навыки работы с искусственным интеллектом предлагают высокую зарплату. Об этом свидетельствует исследование ресурса hh.ru.

Согласно данным исследования, наиболее востребованы специалисты по разработке и работе с нейросетями из Новосибирска. На здешних программистов приходится 300 вакансий или 41% всех рекрутерских объявлений. Также спросом пользуются томичи и омичи(16 и 11,6% соответственно).

Зарплаты сотрудников могут достигать до 350 тысяч рублей, соискателям без опыта предлагают до 50 тысяч. Зачастую программисты работают удаленно.

Напомним, что отсутствие данных по использованию реагента «БиоНорд» при гололедице объяснили хакерской атакой. Информацию могли удалить или заблокировать в облачных хранилищах.

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#Экономика#Новосибирск#Работа#Нейросети#Программирование#Программисты
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