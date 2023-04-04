В Новосибирске ищут специалистов по нейросетям

Согласно данным исследования, наиболее востребованы специалисты по разработке и работе с нейросетями из Новосибирска. На здешних программистов приходится 300 вакансий или 41% всех рекрутерских объявлений. Также спросом пользуются томичи и омичи(16 и 11,6% соответственно).