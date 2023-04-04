В Новосибирске ищут специалистов по нейросетям

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Согласно данным исследования, наиболее востребованы специалисты по разработке и работе с нейросетями из Новосибирска. На здешних программистов приходится 300 вакансий или 41% всех рекрутерских объявлений. Также спросом пользуются томичи и омичи(16 и 11,6% соответственно).
Зарплаты сотрудников могут достигать до 350 тысяч рублей, соискателям без опыта предлагают до 50 тысяч. Зачастую программисты работают удаленно.
Напомним, что отсутствие данных по использованию реагента «БиоНорд» при гололедице объяснили хакерской атакой. Информацию могли удалить или заблокировать в облачных хранилищах.