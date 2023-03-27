atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Градоначальник: нейросеть создала образ мэра Новосибирска, избранного по новой схеме

27 марта 2023, 06:32
Новый мэр выглядит, как типичный чиновник
Мы задали вопрос нескольким нейросетям, как будет выглядеть новый мэр Новосибирска, который займет свой пост уже не в результате прямых выборов, а будет назначен депутатами горсовета. Вот как искусственный интеллект увидел сити-менеджера

Нейронная сеть DALL-E, разработка которой началась в 2019 году компанией OpenAI, где один из основателей - предприниматель Илон Маск, выдала несколько вариантов образа главы муниципалитета, что в 2024 году сменит на этом посту Анатолия Локтя. На всех портретах изображен суровый мужчина, типичный аппаратчик или депутат-единоросс.

Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"
Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"
Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"
Образ очень знакомый - эдакий "крепкий хозяйственник"
Фото: DALL-E

Очень похожее изображение выдает сеть Dream by WOMBO. Глядя на эту картинку, сразу представляется, как этот человек хорошо поставленным голосом читает доклад с трибуны, перерезает ленточку на открытии какого-либо нового объекта или фотографируется с колхозниками. Он явно давно делает карьеру в чиновничьей среде и возможно, пост сити-менеджера для него - высшая точка в номенклатурной линейке.

И вновь на картинке типичный образ чиновника
Фото: Dream by WOMBO

А вот платформа искусственного интеллекта ruDALL-E, созданная российскими разработчиками, рисует образ, несколько отличный от предыдущих вариантов. Может даже  сложиться ощущение, что этому человеку не очень привычно носить пиджак с галстуком. Возможно, более комфортно он себя чувствует, например, в военной форме

В конце февраля 2023 года Заксобрание Новосибирской области большинством голосов одобрило законопроект, предусматривающий  замену прямых выборов глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Такая система уже действует во всех муниципалитетах региона за исключением Новосибирска и наукограда Кольцово.

Анатолий Локоть будет занимать пост мэра Новосибирска еще более одного года
Фото: atas.info

Нововведение не касается действующих глав. Таким образом, мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет работать до истечения своих полномочий осенью 2024 года. Впервые он был избран на этот пост в 2014, в 2019 избрался в ходе прямых выборов на второй срок.

Недавно РКТ "Забайкалье" показал, каким нейросеть увидела будущего сити-менеджера Читы и несколько известных районов города. 

«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске назначены публичные слушания по отмене выборов мэраГубернатор Травников поздравил нового главу Бердска с вступлением в должность
#Мэр#Нейросеть#Выборы#Общество#Новосибирск
Подпишитесь
Подсветку мэрии Новосибирска отключили в «Час Земли» 2023 с опозданием на 18 минут
25 марта 13:15
Похолодание до -16 ℃ ожидается в Новосибирской области – прогноз погоды на неделю
Сегодня, 04:21
Министр назвал улицы Новосибирска и области, которые отремонтируют в 2023 году
Сегодня, 04:12
Новосибирский зоопарк сделал бесплатный вход для пенсионеров с 27 марта
Сегодня, 02:28
18+. «Ради жениха»: В Новосибирске стала популярной операция по возвращению девственности
Вчера, 11:29