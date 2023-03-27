Очень похожее изображение выдает сеть Dream by WOMBO. Глядя на эту картинку, сразу представляется, как этот человек хорошо поставленным голосом читает доклад с трибуны, перерезает ленточку на открытии какого-либо нового объекта или фотографируется с колхозниками. Он явно давно делает карьеру в чиновничьей среде и возможно, пост сити-менеджера для него - высшая точка в номенклатурной линейке.