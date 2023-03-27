Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Нейронная сеть DALL-E, разработка которой началась в 2019 году компанией OpenAI, где один из основателей - предприниматель Илон Маск, выдала несколько вариантов образа главы муниципалитета, что в 2024 году сменит на этом посту Анатолия Локтя. На всех портретах изображен суровый мужчина, типичный аппаратчик или депутат-единоросс.
Очень похожее изображение выдает сеть Dream by WOMBO. Глядя на эту картинку, сразу представляется, как этот человек хорошо поставленным голосом читает доклад с трибуны, перерезает ленточку на открытии какого-либо нового объекта или фотографируется с колхозниками. Он явно давно делает карьеру в чиновничьей среде и возможно, пост сити-менеджера для него - высшая точка в номенклатурной линейке.
А вот платформа искусственного интеллекта ruDALL-E, созданная российскими разработчиками, рисует образ, несколько отличный от предыдущих вариантов. Может даже сложиться ощущение, что этому человеку не очень привычно носить пиджак с галстуком. Возможно, более комфортно он себя чувствует, например, в военной форме
В конце февраля 2023 года Заксобрание Новосибирской области большинством голосов одобрило законопроект, предусматривающий замену прямых выборов глав муниципалитетов на избрание их муниципальными депутатами по итогам конкурса. Такая система уже действует во всех муниципалитетах региона за исключением Новосибирска и наукограда Кольцово.
Нововведение не касается действующих глав. Таким образом, мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет работать до истечения своих полномочий осенью 2024 года. Впервые он был избран на этот пост в 2014, в 2019 избрался в ходе прямых выборов на второй срок.
Недавно РКТ "Забайкалье" показал, каким нейросеть увидела будущего сити-менеджера Читы и несколько известных районов города.