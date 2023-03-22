Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 08:12
Публичные слушания по отмене выборов мэра Новосибирска пройдут в большом зале мэрии 11 апреля, в 10 часов утра. Параллельно будет предложено обсудить поправку в Устав города, предусматривающую возможность лишения городских депутатов полномочий за регулярное отсутствие на заседаниях. Предложения и замечания по этим изменениям можно подать до 5 апреля. Соответствующее решение было принято в среду, 22 марта, в ходе очередной сессии Совета депутатов.
В частности, публичные слушания позволят учесть мнения горожан по ряду процедурных деталей. Например, сможет ли гражданин избираться мэром города только на 2 срока подряд, или подобные ограничения в Уставе будут сняты. Кроме того, необходимо определить порядок голосования депутатов при выборах мэра – оно может быть, как тайным, так и открытым.
При рассмотрении вопроса не обошлось и без громких заявлений и хайпа. Два депутата, представляющих «несистемную оппозицию», выступили против назначения публичных слушаний, а консолидировавшиеся с ними депутаты фракции КПРФ приняли решение воздержаться от голосования по этому вопросу. Черту под обсуждением подвел председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, акцентировавший внимание коллег, что Совет депутатов обязан исполнять уже действующее законодательство, а не полемизировать о его содержании.
"Мы обязаны привести Устав города Новосибирска в соответствие с уже действующим федеральным и региональным законодательством, даже если кто-то из депутатов внутреннее не согласен с принятыми законами. Очень удивительно слышать, что некоторые народные избранники фактически агитируют за нарушение законов, показывая такой вот сомнительный пример своим избирателям»,
Ранее региональное Законодательное собрание приняло поправки в областное законодательство, предполагающие отмену прямых выборов мэров Новосибирска и наукограда Кольцово. На приведение Устава города в соответствие с актуальной правовой базой отведено 3 месяца, и процедура публичных слушаний при изменении Устава является обязательной.