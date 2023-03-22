При рассмотрении вопроса не обошлось и без громких заявлений и хайпа. Два депутата, представляющих «несистемную оппозицию», выступили против назначения публичных слушаний, а консолидировавшиеся с ними депутаты фракции КПРФ приняли решение воздержаться от голосования по этому вопросу. Черту под обсуждением подвел председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, акцентировавший внимание коллег, что Совет депутатов обязан исполнять уже действующее законодательство, а не полемизировать о его содержании.