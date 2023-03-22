Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:48
В 2022 году КСП проверила расходы бюджетных организаций Новосибирска на сумму более 21 миллиарда рублей. Объем нарушений составил 2,105 млрд рублей, сообщил 22 марта в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска председатель КСП Геннадий Шилохвостов. Рост объема неправильно потраченных бюджетных денег по сравнению с 2021 годом составил 75%.
"Обусловлено значительным увеличением количества и объема нарушений единых требований к бюджетному бухгалтерскому учету, более чем в восемь раз. И нарушения в сфере управления распоряжением муниципальной собственностью (выросли, прим. ред) более чем в три раза", - обрисовал ситуацию Геннадий Шилохвостов.
Наибольший объем выявленных нарушений приходится на департамент ЖКХ и энергетики города, констатировал глава КСП. По наиболее резонансным случаям в муниципалитете проведены совещания на уровне заместителей мэра, 33 материала проверок КПС направила в правоохранительные органы, подчеркнул Шилохвостов.
Однако какие последствия насупили для нарушителей по результатам проверок, Геннадий Шилохвостов пояснить не смог, сославшись на то, что полномочия КПС заканчиваются на моменте передаче материалов силовикам.