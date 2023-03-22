2 миллиарда рублей из бюджета Новосибирска в 2022 году использованы неэффективно

В ходе отчета о работе контрольно-счетной палаты города Новосибирска (КСП) за 2022 год ее председатель заявил, что бюджетные учреждения допустили нарушений на два миллиарда рублей. Больше всего нарушений в департаменте ЖКХ