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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

В бюджетных организациях Новосибирска найдено нарушений на 2 миллиарда рублей

22 марта 2023, 05:46
Фото: atas.info
Больше всего нарушений в городском департаменте ЖКХ

2 миллиарда рублей из бюджета Новосибирска в 2022 году использованы неэффективно

В ходе отчета о работе контрольно-счетной палаты города Новосибирска (КСП) за 2022 год ее председатель заявил, что бюджетные учреждения допустили нарушений на два миллиарда рублей. Больше всего нарушений в департаменте ЖКХ

В 2022 году КСП проверила расходы бюджетных организаций Новосибирска на сумму более 21 миллиарда рублей. Объем нарушений составил 2,105 млрд рублей, сообщил 22 марта в ходе сессии Совета депутатов Новосибирска председатель КСП Геннадий Шилохвостов. Рост объема неправильно потраченных бюджетных денег по сравнению с 2021 годом составил 75%.

"Обусловлено значительным увеличением количества и объема нарушений единых требований к бюджетному бухгалтерскому учету, более чем в восемь раз. И нарушения в сфере управления распоряжением муниципальной собственностью (выросли, прим. ред) более чем в три раза", - обрисовал ситуацию Геннадий Шилохвостов.

Наибольший объем выявленных нарушений приходится на департамент ЖКХ и энергетики города, констатировал глава КСП. По наиболее резонансным случаям в муниципалитете проведены совещания на уровне заместителей мэра, 33 материала проверок КПС направила в правоохранительные органы, подчеркнул Шилохвостов.

Однако какие последствия насупили для нарушителей по результатам проверок, Геннадий Шилохвостов пояснить не смог, сославшись на то, что полномочия КПС заканчиваются на моменте передаче материалов силовикам.

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#КСП#Нарушения#Бюджет#Город#Новосибирск
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