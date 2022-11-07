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КСП обратилась в прокуратуру с результатами проверки бань Новосибирска

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Деньги
Контрольно-счетная палата направила в прокуратуру Новосибирска материалы о работе предприятия МБУ "Банное хозяйство "Сибирячка"

Банные хозяйства Новосибирска за последние 10 лет значительно снизили объём оказываемых услуг. И это при стабильном росте их себестоимости. Городские власти предпочитали раздавать муниципальные предприятия частным инвесторам, "сажая" их на государственные субсидии.

Размер субсидий не менялся даже при закрытии части предприятий. Однако доля госфинансирования в структуре доходов компаний необратимо росла: с 30 в доковидные времена до 60 процентов во время пандемии.

Данные затраты не покрывают модернизацию помещений. В настоящий момент на реконструкцию обветшалой инфраструктуры банных хозяйств требуется примерно 289,8 миллиона рублей.

Аудиторы КПС считают основной причиной упадка сектора плохую проработку мероприятий, связанных с передачей инфраструктуры частным инвесторам.

Также в конфликте с муниципалитетом находятся владельцы киосков печатной прессы.

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#Общество#Город#Политика#Бизнес#Новосибирск#Бани#Банные хозяйства#Контрольно-счетная палата#Прокуратура#Субсидии
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