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В Новосибирске уволен аудитор КСП, заявивший о срыве сроков четвертого моста

26 января 2023, 06:53
Фото: vis-group.ru
Алехин говорил о проблемах на стройке четвертого моста

Заксобрание Новосибирской области отправило в отставку легендарного аудитора КСП

Один из опытнейших аудиторов Контрольно-счетный палаты Валерий Алехин отправлен в отставку решением депутатов Заксобрания Новосибирской области. На счету Алехина немало громких проверок, выявивших нарушения на знаковых объектах Новосибирска

В четверг, 26 января, в ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутат приняли отставку аудитора региональной Контрольно-счетной палаты Валерия Алехина. По словам председателя палаты Елены Гончаровой, решение об увольнении Алехин принял самостоятельно. Его место занял экс-вице-мэр города Обь, бывший замглавы Коченевского района Василий Круковский.

Валерий Алехин работал в Контрольно-счетной палате Новосибирской области с 1999 года, когда была основана эта структура. На его счету немало громких проверок, которые вскрыли нарушения на крупных инфраструктурных объектах региона. Так, в начале 2022 года, выступая перед депутатами, он заявил о серьезном срыве сроков сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь. Эта информация вызвала раздражение у концессионера строительства, группы "ВИС", и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Годом ранее Алехин предупредил о риске неисполнения госпрограммы обращения с ТКО в Новосибирской области. В 2020 году – нашел многочисленные нарушения при расселении людей из аварийного жилья в Новосибирске. А в 2014 году аудитор обнаружил финансовые махинации при строительстве станции метро "Золотая Нива".

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#КСП#Увольнение#Аудитор#Политика#Новосибирск
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