Валерий Алехин работал в Контрольно-счетной палате Новосибирской области с 1999 года, когда была основана эта структура. На его счету немало громких проверок, которые вскрыли нарушения на крупных инфраструктурных объектах региона. Так, в начале 2022 года, выступая перед депутатами, он заявил о серьезном срыве сроков сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь. Эта информация вызвала раздражение у концессионера строительства, группы "ВИС", и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.