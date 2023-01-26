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В четверг, 26 января, в ходе очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутат приняли отставку аудитора региональной Контрольно-счетной палаты Валерия Алехина. По словам председателя палаты Елены Гончаровой, решение об увольнении Алехин принял самостоятельно. Его место занял экс-вице-мэр города Обь, бывший замглавы Коченевского района Василий Круковский.
Валерий Алехин работал в Контрольно-счетной палате Новосибирской области с 1999 года, когда была основана эта структура. На его счету немало громких проверок, которые вскрыли нарушения на крупных инфраструктурных объектах региона. Так, в начале 2022 года, выступая перед депутатами, он заявил о серьезном срыве сроков сдачи в эксплуатацию четвертого моста через Обь. Эта информация вызвала раздражение у концессионера строительства, группы "ВИС", и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.
Годом ранее Алехин предупредил о риске неисполнения госпрограммы обращения с ТКО в Новосибирской области. В 2020 году – нашел многочисленные нарушения при расселении людей из аварийного жилья в Новосибирске. А в 2014 году аудитор обнаружил финансовые махинации при строительстве станции метро "Золотая Нива".