Гончарову в третий раз переизбрали главой КСП в Новосибирской области

Руководитель КСП будет Елена Гончарова, которая занимает эту должность с 2004 года. Ее уже переизбирали дважды – в 2010 году, а затем в 2016 году.
Депутаты на сессии единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Гончаровой. Срок ее службы – 6 лет. Отчет начинается с 11 ноября 2022 года.
Кроме того, народные избранники отметили, что под управлением Гончаровой Контрольно-счётная палата Новосибирской области стала одной из самых авторитетных в стране.
Напомним, что также новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области. Им стал Алексей Колмаков. Чиновник с 2018 года был замом главы министерства строительства в Правительстве Новосибирской области. В декабре 2021 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя, после отставки министра Ивана Шмидта.