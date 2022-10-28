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Гончарову в третий раз переизбрали главой КСП в Новосибирской области

Сегодня, 05:48
Фото: пресс-служба Правительства Новосибирской области
На этой должности Елена Гончарова почти 20 лет
В Новосибирской области вновь переизбрали главу Контрольно-счетной палаты (КСП), сообщают «Ведомости» Законодательного собрания региона.

Руководитель КСП будет Елена Гончарова, которая занимает эту должность с 2004 года. Ее уже переизбирали дважды – в 2010 году, а затем в 2016 году.

Депутаты на сессии единогласно проголосовали за кандидатуру Елены Гончаровой. Срок ее службы – 6 лет. Отчет начинается с 11 ноября 2022 года.

Кроме того, народные избранники отметили, что под управлением Гончаровой Контрольно-счётная палата Новосибирской области стала одной из самых авторитетных в стране.

Напомним, что также новый министр строительства утвержден в Правительстве Новосибирской области. Им стал Алексей Колмаков. Чиновник с 2018 года был замом главы министерства строительства в Правительстве Новосибирской области. В декабре 2021 года его назначили исполняющим обязанности главы регионального Минстроя, после отставки министра Ивана Шмидта.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Политика#Новосибирская область#Новосибирск#2022
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