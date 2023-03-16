«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети

Когда ты работаешь на улице, ты входишь в общество. Все люди разные и реагируют по-своему. Есть люди, которые будут тебе улыбаться, махать рукой на камеру. Есть, конечно, люди, которые реагируют агрессивно, но такие ситуации быстро разруливаются. К фотоаппаратам у нас относятся более-менее снисходительно. Я не отношу себя к экстремальным фотографам, мне этого хватило во время работы видеооператором. Сейчас же я получаю удовольствие от того, что выхожу на улицу, улыбаюсь, общаюсь и фотографирую людей.