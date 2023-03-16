«Новосибирск-мальчик не похож на сибиряка»: реальный фотограф об образе от нейросети

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:03
Updated Сегодня, 03:03
Павел Николаевич, недавно нейросеть показала, как именно она видит новосибирцев. Это оказался светловолосый и голубоглазый мальчик. Находится он почему-то в глухом лесу, а не среди многоэтажек. Что вы думаете об этом?
Мне кажется, нейросеть при создании образа этого мальчика отталкивалась от даты основания города. Новосибирск очень молодой город, поэтому и изображён в виде мальчика. Мальчик – это интересный образ, но он не похож на сибиряка внешне. То, что он находится в лесу, – это хорошо. По крайней мере, хоть где-то остаётся лес. Он собранный, суровый и аккуратный. Такой мальчик может создать Академгородок и может быть там хорошим учёным. Он растёт, он будет получать новые знания и вырастет добрым и порядочным человеком.
Вы как фотограф согласны с мнением нейросети?
Да, мне стало приятно, когда я сравнивал портреты других городов и обнаружил, что только Новосибирск представлен в виде волевого и серьёзного мальчика. У него есть будущее и перспективы.
На днях ещё нейросеть представила картинки жителей разных районов новосибирцев. У каждого из них внешне большая разница. Как вы думаете, образы, предложенные нейросетью, совпадают с реальными?
Нельзя сказать, что похоже, но отдаленно всё-таки напоминает. Слишком трендово, брендово. Очевидно, что если человек живёт в центре, то он такой центральный, а если на окраине – окраинный. Однако есть в этом какая-то ирония. Нельзя сказать, что всё это неправда, но это уже чисто по эмоциональному восприятию.
Если бы вы могли спрогнозировать нейросеть на то, как именно вы видите истинного новосибирца, как бы он выглядел?
Новосибирск – это молодой и студенческий город. Это город науки. Это бренд, который себя уже зарекомендовал. Я бы представил истинного новосибирца, как учёного-разгильдяя. Это был бы лёгкий, подвижный и немного неаккуратный человек. Неаккуратность тут объясняется преобладанием русского духа и традиционного «авось». Тут же можно сказать и про образ работяги в спецовке, любимого и уважаемого человека, новосибирского Гоши из фильма «Москва слезам не верит». Я бы связал образ истинного новосибирца с обычным работящим человеком, талантливым учёным и маленьким мальчиком, которого в будущем ждут большие перспективы.
Вы предпочитаете фотографировать типичных новосибирцев или всё же людей с определённой изюминкой?
Я фотографирую самых обычных людей, которых встречаю на улице. Когда я иду по городу с фотоаппаратом - ловлю сюжеты. Я стараюсь раствориться в городе, стать невидимым и просто наблюдать за людьми. Мне нравится ловить театр жизни, раствориться в нём и купаться во взаимоотношениях людей. С фотоаппаратом в руках я отдыхаю, поэтому не ставлю перед собой какой-то глобальной задачи. Во время съёмок людей я хочу запечатлеть мгновение жизни, которое никогда больше не повторится. (Павел Мирошников выкладывает фото на своей странице "ВКонтакте". Прим.ред.)
Что привлекает вас как фотографа больше всего в людях?
На фотографиях я замечаю на лицах людей несломленный сибирский характер. У нас много творческих людей: художники, писатели, поэты. Ранее у нас были разрешены монстрации, на которых встречалась молодёжь в оригинальных образах. Новосибирцы показывают, что противодействуют серости жизни и помогают балансировать обществу. Наличие сибирского характера в лицах людей и культурный потенциал города привлекает меня как фотографа.
Как обычно люди реагируют на съемку? Бывает негативная реакция?
Когда ты работаешь на улице, ты входишь в общество. Все люди разные и реагируют по-своему. Есть люди, которые будут тебе улыбаться, махать рукой на камеру. Есть, конечно, люди, которые реагируют агрессивно, но такие ситуации быстро разруливаются. К фотоаппаратам у нас относятся более-менее снисходительно. Я не отношу себя к экстремальным фотографам, мне этого хватило во время работы видеооператором. Сейчас же я получаю удовольствие от того, что выхожу на улицу, улыбаюсь, общаюсь и фотографирую людей.
Можно ли сказать, что профессионализм фотографа исчисляется преобладанием на кадрах лиц, а не спин?
Ни в коем случае! Класс фотографа определяется ситуацией, пойманной фотографом. Я всем говорю, что надо стараться фотографировать в лицо, а не со спины. Это действительно сложно, потому что общение камеры и человека воспринимается тяжело. Настоящее мастерство фотографа – это когда человек не видит, что его снимают, но кадр получается живым и естественным. Фотограф должен стать невидимым, слиться с растительностью и местностью, только тогда получится естественный и непосредственный кадр. Люди, которые делают фото в лицо, – это большие профессионалы, на которых реагируют без злобы. У таких фотографов получается живая и качественная картинка.