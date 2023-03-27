Андрей Травников напомнил о том, что бывший мэр Бердска Евгений Шестернин покинул свой пост в связи с назначением на должность министра экологии и природных ресурсов. А также, о том, что у нового мэра есть полтора-два месяца, чтобы войти в курс дела, оценить первоочередные задачи, после этого нужно будет согласовать совместную с губернатором рабочую поездку в Бердск, чтобы оценить план работы.