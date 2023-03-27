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Губернатор Травников поздравил нового главу Бердска с вступлением в должность

27 марта 2023, 04:22
Фото: nso.ru
Новым мэром Бердска стал Роман Бурдин.
На оперативном совещании в правительстве области губернатор Травников поздравил Романа Бурдина с избранием главой города Бердска. Губернатор также поздравил Романа Бурдина с вступлением в должность 27 марта и поздравил его с 50-летием, день рождения новый мэр Бердска отметил на прошлой неделе.

«На прошлой неделе Роман Валерьевич отмечал свой день рождения, ему исполнилось 50 лет. Такой рубежный возраст, чтобы взяться за новые большие дела. От меня лично и от всех коллег присутствующих на оперативном совещании хотел бы еще раз поздравить с избранием главной второго по величине городского округа Новосибирской области, пожелать всяческих успехов, здоровья и сил».

Андрей Травников напомнил о том, что бывший мэр Бердска Евгений Шестернин покинул свой пост в связи с назначением на должность министра экологии и природных ресурсов. А также, о том, что у нового мэра есть полтора-два месяца, чтобы войти в курс дела, оценить первоочередные задачи, после этого нужно будет согласовать совместную с губернатором рабочую поездку в Бердск, чтобы оценить план работы.

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#Ольга Храмушкина#Мэр#Выборы#Политика#Новосибирск#Новосибирская область#Бердск#Роман Бурдин
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