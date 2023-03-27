Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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«На прошлой неделе Роман Валерьевич отмечал свой день рождения, ему исполнилось 50 лет. Такой рубежный возраст, чтобы взяться за новые большие дела. От меня лично и от всех коллег присутствующих на оперативном совещании хотел бы еще раз поздравить с избранием главной второго по величине городского округа Новосибирской области, пожелать всяческих успехов, здоровья и сил».
Андрей Травников напомнил о том, что бывший мэр Бердска Евгений Шестернин покинул свой пост в связи с назначением на должность министра экологии и природных ресурсов. А также, о том, что у нового мэра есть полтора-два месяца, чтобы войти в курс дела, оценить первоочередные задачи, после этого нужно будет согласовать совместную с губернатором рабочую поездку в Бердск, чтобы оценить план работы.
В начале марта часть акций Бердского электромеханического завода выкупила компания S7, новым управляющим БЭМЗ стал бывший новосибирский губернатор Юрченко.