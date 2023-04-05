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Автобус с пассажирами вспыхнул на трассе под Новосибирском – подробности инцидента

5 апреля 2023, 03:05
Фото: АСТ-54/ВК
Автобус сгорел на новосибирской трассе

Под Новосибирском на ходу загорелся пассажирский автобус

Пассажирский автобус № 108 сгорел на трассе в Сузуне Новосибирской области вечером 4 апреля. Транспорт неожиданно задымился во время движения.

Инцидент произошел на 62 километре трасы Р-256 – Сузун. В салоне находилось 30 пассажиров.

«Возгорание произошло в моторном отсеке. Все из автобуса эвакуировались. Водитель сам начал тушить пламя огнетушителями, но все равно не смог ликвидировать его полностью, тогда вызвали пожарных», - рассказали в дежурной части ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.

Огнеборцы за несколько минут справились с пожаром. Никто из пассажиров не пострадал. Их отправили дальше по маршруту на резервном автобусе.

Напомним, 1 апреля на трассе недалеко от Ордынского района под Новосибирском автобус с 47 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой и опрокинулся в кювет. В результате ЧП пострадали 11 человек, один погиб.

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#Автобус#Пожар#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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