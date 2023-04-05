Автобус с пассажирами вспыхнул на трассе под Новосибирском – подробности инцидента

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
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Updated Сегодня, 03:11
Инцидент произошел на 62 километре трасы Р-256 – Сузун. В салоне находилось 30 пассажиров.
«Возгорание произошло в моторном отсеке. Все из автобуса эвакуировались. Водитель сам начал тушить пламя огнетушителями, но все равно не смог ликвидировать его полностью, тогда вызвали пожарных», - рассказали в дежурной части ГУ МЧС РФ по Новосибирской области.
Огнеборцы за несколько минут справились с пожаром. Никто из пассажиров не пострадал. Их отправили дальше по маршруту на резервном автобусе.
Напомним, 1 апреля на трассе недалеко от Ордынского района под Новосибирском автобус с 47 пассажирами в салоне столкнулся с иномаркой и опрокинулся в кювет. В результате ЧП пострадали 11 человек, один погиб.