Новосибирская область попала в топ-10 регионов по дешевизне бензина

Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
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Updated Сегодня, 01:17
Опираясь на статистику от Росстата, специалисты выяснили, что в нашем регионе литр бензина стоил в феврале 47,61 рубля. Чуть дороже средняя цена в Томской области - 47,62 руб.
На первое место вышла Республика Коми, где можно заправить автомобиль минимум за 44,94 рубля. Следом в рейтинге идут Алтайский край (45,9 руб. за литр) и ЯНАО (46,15 руб.).
А вот разориться на бензине рискуют водители из Чукотского АО – литр стоит 64,17 руб. Дешевле только в Якутии (58,82) и в Сахалинской области (около 60 руб.).
Напомним, ранее по Новосибирску активно курсировали мобильные автозаправки и некоторые автомобилисты жаловались на то, что они продают разбавленный бензин.