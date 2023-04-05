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Новосибирская область попала в топ-10 регионов по дешевизне бензина

5 апреля 2023, 01:15
Фото: 1MI
Новосибирск стал 6 регионом в топе-10 по дешевизне бензина
Новосибирская область заняла шестое место в топе регионов по стоимости бензина. К такому выводу пришли аналитики «Промрейтинг».

Опираясь на статистику от Росстата, специалисты выяснили, что в нашем регионе литр бензина стоил в феврале 47,61 рубля. Чуть дороже средняя цена в Томской области - 47,62 руб.

На первое место вышла Республика Коми, где можно заправить автомобиль минимум за 44,94 рубля. Следом в рейтинге идут Алтайский край (45,9 руб. за литр) и ЯНАО (46,15 руб.).

А вот разориться на бензине рискуют водители из Чукотского АО – литр стоит 64,17 руб. Дешевле только в Якутии (58,82) и в Сахалинской области (около 60 руб.).

Напомним, ранее по Новосибирску активно курсировали мобильные автозаправки и некоторые автомобилисты жаловались на то, что они продают разбавленный бензин. 

Водители Новосибирска жалуются на разбавленный бензин с мобильной заправки
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#Бензин#Цены#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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