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Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске

5 апреля 2023, 05:16
Фото: atas.info
Жилмассив Плющихинский начал строиться в Новосибирске в 2005-2006 годах.

Жилмассив без будущего: жители Плющихинского стали заложниками застройщика

Жилмассив Плющихинский продолжает расстраиваться, и проблемы здесь растут вместе с количеством жителей — пробки, переполненная школа, детские сады, социальная напряженность, недостаток поликлиник. Журналист Атас.Инфо пообщался с жителями Плющихинского — что говорят о жилмассиве те, кто там живет?

Дома без балконов — в них живут или выживают?

Сами жители к микрорайону Плющихинский относятся по разному, но в большинстве люди жалеют, что когда-то из-за дешевизны решили купить квартиру именно здесь.

«Во-первых, ждали сдачи дома три года. Заехали — не работал лифт, ходили пешком на 8 этаж еще полгода. Ни магазинов нормальных, ничего. Топили еще плохо первые годы, и прошлой осенью, холодно было в квартире, — рассказывает мужчина, купивший тут квартиру в 2014 году. По его словам за время, пока он тут живет, все становилось только хуже — дома строятся, людей все больше, а ни погулять, ни пойти куда-то».

«Квартира была в ужасном состоянии — пол даже сами ровняли, стена тоже была такая, что тонну туда материала еще пришлось положить, чтобы ровно стало. Если покупать тут, то лучше уже с ремонтом, а лучше в другом месте. От нас утром знаете как выехать? Никак. Можно два часа стоять, если на Гусинке пробка, а там она всегда».

По словам жителей, уже в 7 утра выехать с Плющихинского жилмассива проблематично. Гусинобродское шоссе, действительно, славится пробками, утром стоит дорога в Новосибирск, вечером обратно. В самом Плющихинском работы нет, люди ездят на работу в сторону центра города.

Не покупайте квартиру в этом аду

«Выехать от нас можно только рано утром, потом все время пробка. И если пробка на Волочаевской, на Гусинке, машины заезжают во дворы — объезжают, тогда прямо под окнами гоняют, страшно за детей даже», — рассказывает местный житель, припарковавший машину возле дома на Татьяны Снежиной, 48.

За детей тут страшно еще и потому, что вокруг начатые и заброшенные стройки. В котлованах уже деревья выросли, не зря в Петиции, которую написали обманутые дольщики, упоминаются 7 домов, которые должны быть сданы в 2020 году, но до сих пор находятся на стадии котлована.

Первое, что поражает при въезде на жилмассив Плющихинский в конце марта — количество снега, похоже, что снег во дворах не убирали в этом году совсем. Плотная застройка привела к тому, что сугробы тают медленно и для прохода пешеходов остаются узкие дорожки.

Тротуары вдоль домов очень узкие — со странными, торчащими железками вместо поребриков. Снег задерживают и строительные заборы, которыми огорожены территории под строительство будущих домов. Правда, сейчас, когда на застройщика завели дело, неизвестно, когда эти дома будут достроены и будут ли вообще.

На вопросы, как тут живется и стоит ли покупать тут квартиру, один из собеседников ответил очень эмоционально: «Конечно, нет! Не покупайте квартиру в этом аду!»
СК инициировал проверку по факту некачественной уборки снега на Плющихинском еще в январе, но мы были там в марте - снег все еще лежит огромными сугробами.СК инициировал проверку по факту некачественной уборки снега на Плющихинском еще в январе, но мы были там в марте - снег все еще лежит огромными сугробами.
Жилмассив Плющихинский - снег в этом году почти не убирали, ждут, когда растает сам.Жилмассив Плющихинский - снег в этом году почти не убирали, ждут, когда растает сам.
СК инициировал проверку по факту некачественной уборки снега на Плющихинском еще в январе, но мы были там в марте - снег все еще лежит огромными сугробами.
Фото: Группа Вконтакте Типичный Плющихинский

Школьные проблемы — вейпы и драки

Здесь часто покупают квартиры молодые семьи, чтобы было свое жилье, но как только в семье появляется ребенок, возникает проблема с детским садом, а потом и со школой.

Школу на Плющихинском открыли в 2019 году, и она сразу не смогла вместить всех желающих, а сейчас и подавно. Помещения для продленки в школе отдали под учебные классы, дети учатся в разные смены. Время на кружки выделено в основном в выходные.

«У дочки в классе 35 детей, учится в 1 классе, есть несколько человек, кто русский вообще не понимает! И это проблема всего класса!» — говорит женщина, которая живет на ул. Виталия Потылицына. Такая же ситуация и в других первых классах школы №216 — в этом году там набрали 14 первых классов, а всего в школе учится более 3500 детей, хотя рассчитана она на 1100 учеников. По ее словам — школа рядом, но она жалеет, что не может перевести дочку в другую, в город далеко возить, а в школах на МЖК — те же проблемы.

Женщины в хиджабах - визитная карточка Плющихинского жилмассива.Женщины в хиджабах - визитная карточка Плющихинского жилмассива.
Женщины в хиджабах - визитная карточка Плющихинского жилмассива.
Фото: atas.info

Детская площадка - одна на несколько домов, тоже завалена снегом, играть на ней невозможно, дети бегают рядом. С ними несколько женщин в хиджабах - это визитная карточка Плющихинского. Доступные квартиры здесь скупали мигранты, а среди них много мусульман.

Заваленная снегом площадка на Плющихинском - похоже ее не убирали всю зиму.Заваленная снегом площадка на Плющихинском - похоже ее не убирали всю зиму.
Заваленная снегом площадка на Плющихинском - похоже ее не убирали всю зиму.
Фото: atas.info

В аптеке на ул. Высоцкого удалось поговорить с одной из посетительниц. Ее сын учится в 8 классе. Класс тоже переполнен, но самая большая проблема, по ее словам в том, что дети курят вейпы, школа с этим борется, но безуспешно.

Действительно, развлечений у детей на Плющихинском не так много. Кружки, которые есть в школе, интересны далеко не всем. И если для дошкольников еще можно найти какие-то центры развития, то подростки развлекают себя сами, как могут — разборки, вейпы и алкоголь становятся из развлечениями.

Фармацевт в аптеке рассказала, что наркоманы за шприцами и стеклом заходят регулярно. Не это ли будущее ждет детей, которым сейчас после школы некуда пойти?

Многоэтажные дома без балконов - визитная карточка Плющихинского жилмассива.Многоэтажные дома без балконов - визитная карточка Плющихинского жилмассива.
Многоэтажные дома без балконов - визитная карточка Плющихинского жилмассива.
Фото: atas.info
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#Ольга Храмушкина
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