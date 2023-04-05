Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске

«У дочки в классе 35 детей, учится в 1 классе, есть несколько человек, кто русский вообще не понимает! И это проблема всего класса!» — говорит женщина, которая живет на ул. Виталия Потылицына. Такая же ситуация и в других первых классах школы №216 — в этом году там набрали 14 первых классов, а всего в школе учится более 3500 детей, хотя рассчитана она на 1100 учеников. По ее словам — школа рядом, но она жалеет, что не может перевести дочку в другую, в город далеко возить, а в школах на МЖК — те же проблемы.