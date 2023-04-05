Женщины в хиджабах и вейпы - визитная карточка Плющихинского в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
Сами жители к микрорайону Плющихинский относятся по разному, но в большинстве люди жалеют, что когда-то из-за дешевизны решили купить квартиру именно здесь.
«Во-первых, ждали сдачи дома три года. Заехали — не работал лифт, ходили пешком на 8 этаж еще полгода. Ни магазинов нормальных, ничего. Топили еще плохо первые годы, и прошлой осенью, холодно было в квартире, — рассказывает мужчина, купивший тут квартиру в 2014 году. По его словам за время, пока он тут живет, все становилось только хуже — дома строятся, людей все больше, а ни погулять, ни пойти куда-то».
«Квартира была в ужасном состоянии — пол даже сами ровняли, стена тоже была такая, что тонну туда материала еще пришлось положить, чтобы ровно стало. Если покупать тут, то лучше уже с ремонтом, а лучше в другом месте. От нас утром знаете как выехать? Никак. Можно два часа стоять, если на Гусинке пробка, а там она всегда».
По словам жителей, уже в 7 утра выехать с Плющихинского жилмассива проблематично. Гусинобродское шоссе, действительно, славится пробками, утром стоит дорога в Новосибирск, вечером обратно. В самом Плющихинском работы нет, люди ездят на работу в сторону центра города.
«Выехать от нас можно только рано утром, потом все время пробка. И если пробка на Волочаевской, на Гусинке, машины заезжают во дворы — объезжают, тогда прямо под окнами гоняют, страшно за детей даже», — рассказывает местный житель, припарковавший машину возле дома на Татьяны Снежиной, 48.
За детей тут страшно еще и потому, что вокруг начатые и заброшенные стройки. В котлованах уже деревья выросли, не зря в Петиции, которую написали обманутые дольщики, упоминаются 7 домов, которые должны быть сданы в 2020 году, но до сих пор находятся на стадии котлована.
Первое, что поражает при въезде на жилмассив Плющихинский в конце марта — количество снега, похоже, что снег во дворах не убирали в этом году совсем. Плотная застройка привела к тому, что сугробы тают медленно и для прохода пешеходов остаются узкие дорожки.
Тротуары вдоль домов очень узкие — со странными, торчащими железками вместо поребриков. Снег задерживают и строительные заборы, которыми огорожены территории под строительство будущих домов. Правда, сейчас, когда на застройщика завели дело, неизвестно, когда эти дома будут достроены и будут ли вообще.
На вопросы, как тут живется и стоит ли покупать тут квартиру, один из собеседников ответил очень эмоционально: «Конечно, нет! Не покупайте квартиру в этом аду!»
Здесь часто покупают квартиры молодые семьи, чтобы было свое жилье, но как только в семье появляется ребенок, возникает проблема с детским садом, а потом и со школой.
Школу на Плющихинском открыли в 2019 году, и она сразу не смогла вместить всех желающих, а сейчас и подавно. Помещения для продленки в школе отдали под учебные классы, дети учатся в разные смены. Время на кружки выделено в основном в выходные.
«У дочки в классе 35 детей, учится в 1 классе, есть несколько человек, кто русский вообще не понимает! И это проблема всего класса!» — говорит женщина, которая живет на ул. Виталия Потылицына. Такая же ситуация и в других первых классах школы №216 — в этом году там набрали 14 первых классов, а всего в школе учится более 3500 детей, хотя рассчитана она на 1100 учеников. По ее словам — школа рядом, но она жалеет, что не может перевести дочку в другую, в город далеко возить, а в школах на МЖК — те же проблемы.
Детская площадка - одна на несколько домов, тоже завалена снегом, играть на ней невозможно, дети бегают рядом. С ними несколько женщин в хиджабах - это визитная карточка Плющихинского. Доступные квартиры здесь скупали мигранты, а среди них много мусульман.
В аптеке на ул. Высоцкого удалось поговорить с одной из посетительниц. Ее сын учится в 8 классе. Класс тоже переполнен, но самая большая проблема, по ее словам в том, что дети курят вейпы, школа с этим борется, но безуспешно.
Действительно, развлечений у детей на Плющихинском не так много. Кружки, которые есть в школе, интересны далеко не всем. И если для дошкольников еще можно найти какие-то центры развития, то подростки развлекают себя сами, как могут — разборки, вейпы и алкоголь становятся из развлечениями.
Фармацевт в аптеке рассказала, что наркоманы за шприцами и стеклом заходят регулярно. Не это ли будущее ждет детей, которым сейчас после школы некуда пойти?
В отношении ГК «Дискус» возбуждено уголовное дело — руководство компании проверяют на причастность к хищениям средств дольщиков в особо крупном размере.