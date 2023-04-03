Новосибирские следователи возбудили дело о мошенничестве в отношении ГК «Дискус»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошенничества руководством одного из обществ с ограниченной ответственностью в городе Новосибирск при строительстве двух многоквартирных домов», - рассказали в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, ГК «Дискус» и созданными ею двумя жилищно-строительными корпоративами велось строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, что обманутые дольщики «Дискус» уже создали петицию на имя президента РФ Владимира Путина. С новосибирцами пообщались представители прокуратуры.