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Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:26

Updated Сегодня, 11:26

Новосибирские следователи возбудили дело о мошенничестве в отношении ГК «Дискус»

3 апреля 2023, 11:24
Фото: 1MI
Дольщики так и не увидели обещанного жилья

В Новосибирске возбудили дело о мошенничестве в отношении ГК «Дискус»

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении дольщиков. Основным фигурантом по делу проходят руководители группы компаний «Дискус». Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) по факту мошенничества руководством одного из обществ с ограниченной ответственностью в городе Новосибирск при строительстве двух многоквартирных домов», - рассказали в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, ГК «Дискус» и созданными ею двумя жилищно-строительными корпоративами велось строительство многоквартирных домов в Октябрьском районе Новосибирска. Для работ с 2016 по 2022 год привлекались средства дольщиков, однако дома до сих пор не сданы в эксплуатацию.  

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В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что обманутые дольщики «Дискус» уже создали петицию на имя президента РФ Владимира Путина.  С новосибирцами пообщались представители прокуратуры.

#Новосибирск#Происшествия#Следственный комитет#Мошенничество#Дольщики#Строительство#Недвижимость#Жилье
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