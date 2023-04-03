Покупка квартир в компаниях «Дискус» является очень рискованным вложением, так как перенос сроков сдачи домов по данным сайта erzrf.ru составил более трех лет, а по заявлениям обманутых дольщиков срок задержки сдачи некоторых домов — 5-6 лет, есть ситуации, когда люди живут в построенных, но несданных домах просто потому, что им негде жить.