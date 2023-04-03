atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:55

Published Сегодня, 07:55

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

Прокуратура начала проверку после петиции обманутых дольщиков ГК «Дискус»

3 апреля 2023, 07:55
Фото: Сообщество Вконтакте Группы компаний "Дискус"
Жилмассив "Плющихинский" в Новосибирске - многие дома сдавались с задержкой, ряд домов еще не построен.
В Новосибирске 5000 дольщиков жилищных кооперативов «Дискус» создали петицию, обращенную к Владимиру Путину. Они просят принять меры по возобновлению строительства ПЖСК и призвать к ответственности виноватых в том, что дома, которые должны были быть сданы в 2018 г. еще на этапе котлована.

Обманутые дольщики «Плющихинского» вынуждены просить защиты у Президента

По словам обратившихся с петицией к Президенту, среди обманутых дольщиков «Социально незащищенные слои населения — молодые семьи, приобретавшие квартиры за счёт материнского капитала, пенсионеры, люди отдавшие последние сбережения, вынужденные снимать квартиры и платить ипотеки за свои недострои».

Петицию написали члены жилищных кооперативов ПЖСК «Дискус-139», ПЖСК «Дискус-140», ПЖСК «Дискус-141», ПЖСК «Дискус-143», ПЖСК «Дискус-144», ПЖСК «Дискус-166» и ПЖСК «Дискус-171». На всех этих площадках строит дома ГК «Дискус», директором которой является депутат Горсовета Алексей Джулай.

Основные претензии:

  • «Плановое окончание строительства Объекта — IV квартал 2018 года. Ввод Объекта в эксплуатацию — в течение шести месяцев после окончания строительства, что подтверждается Разрешением на ввод в эксплуатацию», но дома не достроены».
  • «Плановое окончание строительства Объекта — IV квартал 2020г…», в кооперативе 7 десятиэтажных домов и все они находятся на этапе котлована».

Также написавшие петицию обвиняют в бездействии правительство Новосибирской области.

Фото: Сообщество Вконтакте Группы компаний "Дискус"

Комментарии к петиции

На данные момент петицию на сайте onlinepetition.ru подписали 249 человек. Многие не просто подписывают, но и оставляют комментарии:

  • Я живу в доме В. Потылицына 141 /9, на 10 этаже. Кровлю не могут исправить уже 4 года, дом не сдан. Другого жилья у меня нет.
  • 5 лет задерживают сдачу дома Высоцкого 139/18
  • Дом должны начать строить в 2018 году. Дату начала строительства постоянно переносят, точных сроков не говорят! Полное безобразие! Деньги вложены!

С обманутыми дольщиками ГК «Дискус» пообщались представители прокуратуры, началась проверка по факту срыва сроков ввода домов.

Кредиторы знают куда звонить: 102,5 миллионов рублей требуют от ГК "Дискус"
Узнать подробнее

Компания «Дискус» постоянно в долгах — выступает ответчиком в судах по долгам, 3 февраля 2023 года заявление о признании должника банкротом принято к производству, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде 15 мая 2023 года.

Покупка квартир в компаниях «Дискус» является очень рискованным вложением, так как перенос сроков сдачи домов по данным сайта erzrf.ru составил более трех лет, а по заявлениям обманутых дольщиков срок задержки сдачи некоторых домов — 5-6 лет, есть ситуации, когда люди живут в построенных, но несданных домах просто потому, что им негде жить.

#Строительство#Дискус#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
Подпишитесь
Погиб военкор Владлен Татарский, кто это: фото, биография и подробности о теракте
Сегодня, 03:20
Как снимать рок в городе православных активистов, рассказал фотограф Денис Винокуров
Вчера, 04:56
"Пропаганда алкоголя и разврата" - православные активисты против Киркорова
Сегодня, 05:34
Новосибирские университеты попали в ТОП-10 лучших вузов в рейтинге RAEX
Сегодня, 05:49
Названы самые высокие здания Новосибирска, построенные за последние три года
Вчера, 01:00
Нет строительству мусорных полигонов вблизи жилья: участники митинга в Новосибирске
Вчера, 08:52