Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Updated Сегодня, 07:57
По словам обратившихся с петицией к Президенту, среди обманутых дольщиков «Социально незащищенные слои населения — молодые семьи, приобретавшие квартиры за счёт материнского капитала, пенсионеры, люди отдавшие последние сбережения, вынужденные снимать квартиры и платить ипотеки за свои недострои».
Петицию написали члены жилищных кооперативов ПЖСК «Дискус-139», ПЖСК «Дискус-140», ПЖСК «Дискус-141», ПЖСК «Дискус-143», ПЖСК «Дискус-144», ПЖСК «Дискус-166» и ПЖСК «Дискус-171». На всех этих площадках строит дома ГК «Дискус», директором которой является депутат Горсовета Алексей Джулай.
Основные претензии:
Также написавшие петицию обвиняют в бездействии правительство Новосибирской области.
На данные момент петицию на сайте onlinepetition.ru подписали 249 человек. Многие не просто подписывают, но и оставляют комментарии:
С обманутыми дольщиками ГК «Дискус» пообщались представители прокуратуры, началась проверка по факту срыва сроков ввода домов.
Компания «Дискус» постоянно в долгах — выступает ответчиком в судах по долгам, 3 февраля 2023 года заявление о признании должника банкротом принято к производству, дело будет рассматриваться в Арбитражном суде 15 мая 2023 года.
Покупка квартир в компаниях «Дискус» является очень рискованным вложением, так как перенос сроков сдачи домов по данным сайта erzrf.ru составил более трех лет, а по заявлениям обманутых дольщиков срок задержки сдачи некоторых домов — 5-6 лет, есть ситуации, когда люди живут в построенных, но несданных домах просто потому, что им негде жить.