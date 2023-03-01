Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В течение 2022 года ООО «Дискус-строй» выступал ответчиком в Арбитражном суде по 15 искам на общую сумму 93,4 млн рублей, на данный момент все эти дела находятся на рассмотрении. Плюс в 2023 году добавилось еще два дела с претензиями по аренде земельных участков от мэрии на сумму 9,1 млн рублей.
Общая сумма претензий по делам в Арбитражном суде на ООО «Дискус-Строй» сейчас превышает 102,5 млн рублей. В том числе, от мэрии Новосибирска на 93,2 млн рублей по аренде земельных участков и от МУП «Горводоканал» на 9,3 млн рублей по исполнению обязательств по договорам энергоснабжения.
Из-за высоких долгов высок риск банкротства — 27 января в Арбитражном суде зарегистрировано заявление от МИФНС №17 о признании ООО «Дискус-Строй» банкротом в связи с задолженностью 27,8 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Рассмотрение этого дела в суде состоится 14 марта 2023 года.
Компания продолжает продажу квартир на этапе строительства на жилмассиве «Плющихинский», но получат ли владельцы эти квартиры, и в какой срок при таком положении дел, остается под вопросом.
За долги налоговой МИФНС подала на банкротство компании "Дискус-Строй". Получить комментарий директора компании Алексея Джулая редакции не удалось. В отделе продаж телефон pr-службы не сообщили, сказали, что если компания и должна, то кредиторы знают, куда звонить.