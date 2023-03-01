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Published Сегодня, 07:35

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Кредиторы знают куда звонить: 102,5 миллионов рублей требуют от ГК "Дискус"

1 марта 2023, 07:35
Фото: Телеграм канал Василия Баранова Baranovmovie
70 однотипных домов на жилмассив "Просторный" тоже строила ГК "Дискус"

Застройщик Плющихинского жилмассива выступает ответчиком по 17 искам на 102,5 млн руб

102,5 млн руб — такую сумму требуют от ООО «Дискус-Строй» мэрия Новосибирска и МУП «Горводоканал», всего на данный момент в арбитражном суде рассматривается 17 дел, из них 15 с 2022 года, а 2 дела открыты уже в 2023 году.

В течение 2022 года ООО «Дискус-строй» выступал ответчиком в Арбитражном суде по 15 искам на общую сумму 93,4 млн рублей, на данный момент все эти дела находятся на рассмотрении. Плюс в 2023 году добавилось еще два дела с претензиями по аренде земельных участков от мэрии на сумму 9,1 млн рублей.

Общая сумма претензий по делам в Арбитражном суде на ООО «Дискус-Строй» сейчас превышает 102,5 млн рублей. В том числе, от мэрии Новосибирска на 93,2 млн рублей по аренде земельных участков и от МУП «Горводоканал» на 9,3 млн рублей по исполнению обязательств по договорам энергоснабжения.

Из-за высоких долгов высок риск банкротства — 27 января в Арбитражном суде зарегистрировано заявление от МИФНС №17 о признании ООО «Дискус-Строй» банкротом в связи с задолженностью 27,8 млн рублей по данным spark-interfax.ru. Рассмотрение этого дела в суде состоится 14 марта 2023 года.

Компания продолжает продажу квартир на этапе строительства на жилмассиве «Плющихинский», но получат ли владельцы эти квартиры, и в какой срок при таком положении дел, остается под вопросом. 

У застройщика "Плющихинского" высокий риск банкротства
Фото: Группа Вконтакте ГК "Дискус"
Налоговая банкротит застройщика Плющихинского жилмассива из-за многомиллионного долга
Узнать подробнее

За долги налоговой МИФНС подала на банкротство компании "Дискус-Строй". Получить комментарий директора компании Алексея Джулая редакции не удалось. В отделе продаж телефон pr-службы не сообщили, сказали, что если компания и должна, то кредиторы знают, куда звонить.

#Жилмассив#Иск#Арбитражный суд#Общество#Город#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область
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