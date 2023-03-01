В течение 2022 года ООО «Дискус-строй» выступал ответчиком в Арбитражном суде по 15 искам на общую сумму 93,4 млн рублей, на данный момент все эти дела находятся на рассмотрении. Плюс в 2023 году добавилось еще два дела с претензиями по аренде земельных участков от мэрии на сумму 9,1 млн рублей.