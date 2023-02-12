В этот раз в начале января 2023 года компания так же оплатила часть долга, но это не остановило налоговую инспекцию от подачи иска на оставшуюся сумму долга, которая составляет 27,8 млн рублей. Согласно заявлению, арбитражный управляющий должен быть выбран из числа членов саморегулируемой организации — «Ассоциации Арбитражных Управляющих „Орион“»