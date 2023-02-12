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Published Сегодня, 14:46

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Налоговая банкротит застройщика Плющихинского жилмассива из-за многомиллионного долга

12 февраля 2023, 14:46
Фото: Группа Вконтакте Жилмассив Плющихинский
Дома, похожие друг на друга как братья-близнецы - визитная карточка Плющихинского

Налоговая подала на банкротство компании ООО «Дискус-строй» из-за долгов 27,8 млн руб

Компания ООО «Дискус-строй», которая входит в ГК «Дискус», задолжала налоговой 27,8 млн рублей. По этому поводу МИФНС №17 подала исковое заявление в арбитражный суд с требованием признать должника банкротом. Застройщик жилмассивов Просторный и Плющихинский не первый раз на грани банкротства.

ООО «Дискус-строй» не первый раз сталкивается с претензиями налоговой. В 2018 году ИФНС также выставляла иск с требованием на 26,7 млн рублей. Тогда компания в срочном порядке изыскала требуемую сумму и избежала банкротства.

В этот раз в начале января 2023 года компания так же оплатила часть долга, но это не остановило налоговую инспекцию от подачи иска на оставшуюся сумму долга, которая составляет 27,8 млн рублей. Согласно заявлению, арбитражный управляющий должен быть выбран из числа членов саморегулируемой организации — «Ассоциации Арбитражных Управляющих „Орион“»

Компания-должник оформлена на депутата горсовета Алексея Джулая. Он также является руководителем, владельцем или совладельцем еще как минимум десятка компаний, входящих в ГК «Дискус». Основной вид деятельности компаний — строительство, в Новосибирске ГК Дискус занимается возведением жилмассивов Плющихинский и Просторный, известных тем, что дома там сдаются с задержками до 3-х лет.

Мэрия подала в суд иск на 8 млн рублей на застройщика Плющихинского жилмассива
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Иски о миллионных долгах компании предъявляет не только налоговая, но и мэрия.

#Жилмассив#Строительство#Город#Бизнес#Общество#Новосибирская область#Новосибирск
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