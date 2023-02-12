Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:48
Updated Сегодня, 14:48
ООО «Дискус-строй» не первый раз сталкивается с претензиями налоговой. В 2018 году ИФНС также выставляла иск с требованием на 26,7 млн рублей. Тогда компания в срочном порядке изыскала требуемую сумму и избежала банкротства.
В этот раз в начале января 2023 года компания так же оплатила часть долга, но это не остановило налоговую инспекцию от подачи иска на оставшуюся сумму долга, которая составляет 27,8 млн рублей. Согласно заявлению, арбитражный управляющий должен быть выбран из числа членов саморегулируемой организации — «Ассоциации Арбитражных Управляющих „Орион“»
Компания-должник оформлена на депутата горсовета Алексея Джулая. Он также является руководителем, владельцем или совладельцем еще как минимум десятка компаний, входящих в ГК «Дискус». Основной вид деятельности компаний — строительство, в Новосибирске ГК Дискус занимается возведением жилмассивов Плющихинский и Просторный, известных тем, что дома там сдаются с задержками до 3-х лет.
Иски о миллионных долгах компании предъявляет не только налоговая, но и мэрия.